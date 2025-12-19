Igreja do Porto reabre em Pelotas após cinco anos fechada para restauração

Construída em 1813, a igreja é a segunda mais antiga da cidade e integra a história de formação urbana da região portuária. RBS TV

Fechada desde 2020 após ser atingida por um ciclone e apresentar risco estrutural, a Igreja Sagrado Coração de Jesus, conhecida como Igreja do Porto, reabre oficialmente as portas nesta sexta-feira (19), em Pelotas. A retomada das atividades será marcada por uma missa às 18h, celebrada no próprio templo, após cinco anos de interdição.

Construída em 1813, a igreja é a segunda mais antiga da cidade e integra a história de formação urbana da região portuária, sendo um dos marcos religiosos e arquitetônicos mais simbólicos de Pelotas.

Lúcia e Nívio celebram reabertura do local onde casaram há 42 anos. Pierre Schlee / RBS TV

Para o casal Nívio José de Bona e Lúcia Elizabeth de Bona, a reabertura representa mais do que a recuperação de um prédio histórico. Foi ali que eles se casaram, há 42 anos, e onde construíram a vida em comunidade.

— Nós tínhamos aqui essa grande família da Igreja do Porto, que nos acolhia e nos apoiava. Crescemos juntos como casal, como família e como comunidade. A igreja sempre esteve cheia, especialmente de crianças ao redor do altar — relembra Nívio.

Mobilização da comunidade

Quando o templo foi fechado, em 2020, o casal esteve entre os fiéis que se mobilizaram para ajudar na reconstrução. Doações, rifas e ações em festas religiosas fizeram parte do esforço coletivo para manter viva a possibilidade de reabertura.

— A gente sempre dava um jeito. Em festas, em eventos, até em outras comunidades, montávamos tendas, vendíamos pastéis, refrigerantes, tudo para arrecadar recursos para a nossa igreja — conta Lúcia.

A restauração foi viabilizada por meio de investimentos públicos, privados e do envolvimento direto da comunidade, segundo a arquiteta responsável pela obra, Simone Neutzling.

— Todo o forro de madeira foi recolocado, respeitando as características originais. Também refizemos toda a rede elétrica e realizamos um reforço estrutural extremamente cuidadoso, porque os danos do ciclone comprometeram a edificação — explica.

Obras continuam

Apesar da liberação para celebrações religiosas, a restauração ainda não está totalmente concluída. As próximas etapas incluem intervenções nas fachadas e esquadrias, que serão realizadas com o templo em funcionamento.

— A partir de agora, a igreja estará aberta, mas as obras seguem acontecendo de forma planejada — afirma Simone, da Perene Patrimônio Cultural.

A empresa já realizou mais de 40 projetos em prédios históricos do Rio Grande do Sul, entre elas a Catedral Metropolitana de Pelotas e a Igreja Imaculada Conceição, em Jaguarão

Primeira missa do novo pároco no templo

A celebração desta sexta-feira também marca a primeira missa do padre Hamilton Centeno como pároco da Igreja do Porto dentro do templo. Durante o período de interdição, as celebrações ocorriam no salão paroquial.

Padre Hamilton Centeno realizará sua primeira missa no templo após assumir como pároco da Igreja do Porto. Pierre Schlee / RBS TV

— Assumir a paróquia é, de fato, assumir este espaço que é tão característico do povo da Igreja do Porto. Estar aqui novamente é muito especial, não só por mim, mas pela alegria da comunidade — afirma o padre.

Segundo ele, a reabertura simboliza resistência e pertencimento.