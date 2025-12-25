Homem morre após mal súbito na Praia do Laranjal, em Pelotas

Guarda-vidas foram acionados por populares para o resgate. Bruno Marsilli / RBS TV

Um homem de 53 anos morreu no início da tarde desta quinta-feira (25) após sofrer um mal súbito na Praia do Laranjal, em Pelotas. A vítima, identificada como Osmar Floriano de Lima foi retirada da água por guarda-vidas em um ponto sinalizado como impróprio para banho.

Os guarda-vidas, foram acionados por populares informando sobre um possível afogamento a cerca de 700 metros do posto de vigilância. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima em uma área rasa.

— Conseguimos encontrar a vítima rapidamente. A água estava pela cintura, o que já aponta que a causa provavelmente não foi originalmente um afogamento — explica o sargento do Corpo de Bombeiros, Vagner Antônio Weber Gonzales.

Segundo ele, o socorro inicial contou com o apoio de profissionais de um hospital geriátrico localizado na orla, que forneceram oxigênio até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As manobras de reanimação cardiopulmonar estenderam-se por quase 50 minutos, sem sucesso.

Conforme o sargento Gonzales, a suspeita preliminar é de que o homem tenha sofrido um infarto ou um AVC antes de cair na água.

— A equipe do Samu atestou que não se tratou de um afogamento, mas de um mal súbito. Nossa ocorrência foi um resgate de uma vítima que se encontrava na água e acabou vindo a óbito — detalha o militar.

A Brigada Militar acompanhou a ocorrência para os trâmites de liberação do corpo ao Instituto-Geral de Perícias (IGP).



