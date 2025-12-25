Geral

Local impróprio para banho
Notícia

Homem morre após mal súbito na Praia do Laranjal, em Pelotas

Vítima de 53 anos foi resgatada da água por bombeiros, mas manobras de reanimação não tiveram sucesso

Igor Islabão

Bruno Marsilli

