Homem morre após acidente de trabalho em shopping de Rio Grande

Um homem de 29 anos, identificado como Igor Aguirres da Rosa, morreu após um acidente de trabalho no Praça Rio Grande Shopping, em Rio Grande. O acidente aconteceu no dia 13 de dezembro e homem faleceu na quinta-feira (25), após 12 dias internado.

Segundo o delegado Lucas Lima, da Polícia Civil de Rio Grande, o funcionário manuseava roldanas de um dos portões do shopping quando a estrutura se desprendeu do suporte superior e caiu sobre ele.

Ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade de pronto atendimento e, posteriormente, foi transferido para um hospital, onde permaneceu internado devido à gravidade dos ferimentos.