Fatalidade
Notícia

Homem de 26 morre afogado após salvar a irmã em Pelotas

Jovem estava tomando banho na localidade do Monte Bonito e foi resgatado sem vida. Bombeiros ainda procuram adolescente que submergiu 

Douglas Dutra

