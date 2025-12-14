Homem de 26 morre afogado após salvar a irmã em Pelotas

Um homem de 26 anos, identificado como Wallace Neves da Luz, morreu afogado na tarde deste domingo (14) em um arroio na estrada da Praia do Pilão, na localidade de Monte Bonito, no interior de Pelotas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o homem foi encontrado sem vida.
Segundo os Bombeiros, Wallace entrou na água para salvar a irmã que estava se afogando, por volta das 14h. Ela foi resgatada, mas o homem não resistiu à correnteza e foi levado pela água. No final da tarde, a guarnição continuava no local aguardando a retirada do corpo.
Já por volta das 16h, a cerca de quatro quilômetros de onde Wallace se afogou, também no Monte Bonito, Luiz Miguel Silva, de 15 anos, submergiu enquanto tomava banho. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realiza a busca pelo banhista.