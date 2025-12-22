Havaianas deu um tiro no pé direito

Por Marcelo Dutra da Silva, ecólogo, doutor em Ciências e professor da Furg

Campanha foi protagonizada pela atriz Fernanda Torres. Página Fernanda Torres / Facebook

A polêmica envolvendo o comercial da famosa marca Havaianas vem dividindo opiniões. Entre manifestações de repúdio e de apoio, há quem não veja qualquer intenção específica e há aqueles que interpretam a peça como uma mensagem de posicionamento político. E é aí que mora o problema.

Marcas não são apenas marcas; elas carregam valor. Por trás de uma marca valiosa, há investidores, pessoas que trabalham duro ao longo de uma extensa cadeia de valor e um mercado consumidor cada vez mais crítico e atento, que pensa, reage e exerce seu poder de escolha.

Tudo indica que não foi por acaso. Afinal, toda mensagem tem um propósito e uma razão de ser. Foi algo pensado, sem dúvida; havia uma intenção ali e, se era a de se posicionar no mercado, isso foi alcançado. O problema é que o resultado pode ser bastante negativo. Existem limites estabelecidos nas boas práticas de governança e nos princípios de responsabilidade corporativa ESG (Environmental, Social and Governance) que, quando ignorados, podem queimar uma marca de forma imediata e contaminar todo o ambiente de negócios. Temas sensíveis — sobretudo os políticos, que dividem tanto — devem ser tratados com especial cautela por empresas e organizações, para evitar reações negativas do público que não se identifica com a mensagem, resultando em perdas de valor e prejuízos.

Empresas são feitas por pessoas, mas representam ideias e interesses. Se a estratégia de uma campanha parece arriscada, se dá margem a interpretações ambíguas e pode acirrar ainda mais os ânimos em um ambiente de consumo já bastante polarizado, a recomendação é simples: não fazer. Romper com políticas de boas práticas para se aventurar no debate político-partidário e ideológico significa arriscar a reputação do negócio e a imagem da marca, que rapidamente pode ser sequestrada — exatamente como estamos vendo acontecer.

Na prática, empresas e organizações com visão estratégica buscam ser reconhecidas por posicionamentos em outras temáticas, como responsabilidade social e ambiental, por exemplo, o que parece muito mais inteligente, pois agrega valor sem excluir parcelas relevantes do mercado consumidor. Em outras palavras, pode-se dizer que acertaram no marketing do “falem bem, falem mal, mas falem de mim”; contudo, a repercussão ao longo do tempo tende a demonstrar que dividir raramente é um bom negócio. Ressalva-se que essa pode não ter sido a verdadeira intenção, mas é assim que a mensagem vem sendo interpretada.

Imagem tem valor, e não faz sentido comprometer a identidade de uma marca amplamente consumida