Guaritas da Praia do Cassino terão sinalização somente a partir de 20 de dezembro

Mesmo com a atuação de profissionais ao longo da orla, as estruturas ainda não contam com sinalização. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Mesmo com a presença de guarda-vidas atuando na Praia do Cassino, banhistas que circularam pela orla nos últimos dias perceberam a ausência das tradicionais bandeiras de sinalização — verde, amarela, vermelha e roxa — utilizadas para indicar as condições de banho e possíveis riscos no mar.

A falta dessa sinalização visual gerou curiosidade entre os frequentadores, já que as bandeiras são um elemento essencial para orientar os banhistas sobre a segurança antes de entrarem na água.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os equipamentos ainda não foram instalados, pois durante o período de pré-temporada não está autorizado o uso das bandeiras de sinalização. A Operação Verão Total 2025/2026, que marca o início da temporada de verão no Estado, foi lançada no último sábado (13).

Contudo, para a Praia do Cassino, a adoção do sistema completo, com a indicação diária das condições do mar, está prevista somente a partir do dia 20 de dezembro, quando o serviço de guarda-vidas passará a operar com efetivo total.

Efetivo previsto para a alta temporada

A partir de 20 de dezembro, o Corpo de Bombeiros iniciará o atendimento completo na Praia do Cassino, com a presença de 80 guarda-vidas, distribuídos em 18 guaritas ao longo da orla. Este efetivo permanecerá no local até o mês de março.

O trabalho será reforçado com o emprego de moto aquática e quadriciclo, além do apoio de uma viatura de resgate do tipo ambulância.

Além disso, também a partir do dia 20 de dezembro está prevista a divulgação diária de boletins com informações sobre as condições da praia, vento, registros de queimaduras por água-vivas e ocorrências de afogamento.

Em todo o Estado, a operação contará com 930 profissionais, sendo 638 guarda-vidas militares e 282 civis temporários.







