Greve dos Correios tem adesão de funcionários do setor de entregas na Zona Sul

Categoria critica a proposta de reajuste apresentada pela estatal. Igor Islabão / Grupo RBS

A greve dos funcionários dos Correios ganha contornos de forte adesão na região sul do Estado. Em Pelotas, o movimento atinge cerca de 80% dos 95 trabalhadores operacionais. O impacto é superior ao registrado em Rio Grande, onde a paralisação atinge aproximadamente metade dos 50 servidores que integram o efetivo de entregas.

Segundo Emerson Saes, diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos do RS (Sintect-RS), o foco da greve está nos Centros de Distribuição Domiciliar (CDD). De acordo com ele, o serviço está concentrado apenas no que é urgente.

— A prioridade da empresa vai ser o Sedex, mas, mesmo assim, com grandes dificuldades. Cartas, cartas judiciais, telegramas e encomendas menores vão ficar atrasados — alerta Saes.

Centro de Distribuição Domiciliar estava aberto na tarde dequinta-feira, mas a saída de entregas era baixa. Igor Islabão / Grupo RBS

As razões do movimento

A categoria critica a proposta de reajuste apresentada pela estatal, que prevê apenas a reposição da inflação e o congelamento do vale-refeição. Conforme Saes, o acordo coletivo deveria ter sido fechado em agosto, mas as negociações em Brasília seguem em impasse.

— O funcionário carteiro não é elite. É o menor salário da sociedade federal. A questão é que tem uma má competência desde outros governos até este mesmo período, que tiraram muita coisa dos Correios — afirma o diretor.

Saes também destaca o sucateamento da estrutura e a falta de pessoal, mencionando que o último concurso público ocorreu em 2011.

— A gente está reivindicando uma reestruturação. Hoje, nem a equipe de limpeza tem mais, os próprios funcionários estão limpando o que podem. O que o Correio oferece é só uma reposição da inflação para dois anos, ou seja, o salário não vai subir e não há reposição nem no vale-refeição — conta.

Papel social

O dirigente sindical reforça que a insatisfação também passa pela gestão logística da empresa, defendendo o papel social da estatal.

— A empresa foi a que mais esteve presente nas enchentes, trabalhando com caminhões de todas as partes do Brasil. A gente quer que esse recurso e o trabalho sejam respeitados, mas infelizmente a empresa está extremamente mal administrada — conclui.