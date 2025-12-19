Greve dos Correios tem adesão de funcionários do setor de entregas na Zona Sul

A greve dos funcionários dos Correios ganha contornos de forte adesão na região sul do Estado. Em Pelotas, o movimento atinge cerca de 80% dos 95 trabalhadores operacionais. O impacto é superior ao registrado em Rio Grande, onde a paralisação atinge aproximadamente metade dos 50 servidores que integram o efetivo de entregas.
Segundo Emerson Saes, diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos do RS (Sintect-RS), o foco da greve está nos Centros de Distribuição Domiciliar (CDD). De acordo com ele, o serviço está concentrado apenas no que é urgente.
— A prioridade da empresa vai ser o Sedex, mas, mesmo assim, com grandes dificuldades. Cartas, cartas judiciais, telegramas e encomendas menores vão ficar atrasados — alerta Saes.
As razões do movimento
A categoria critica a proposta de reajuste apresentada pela estatal, que prevê apenas a reposição da inflação e o congelamento do vale-refeição. Conforme Saes, o acordo coletivo deveria ter sido fechado em agosto, mas as negociações em Brasília seguem em impasse.
— O funcionário carteiro não é elite. É o menor salário da sociedade federal. A questão é que tem uma má competência desde outros governos até este mesmo período, que tiraram muita coisa dos Correios — afirma o diretor.
Saes também destaca o sucateamento da estrutura e a falta de pessoal, mencionando que o último concurso público ocorreu em 2011.
— A gente está reivindicando uma reestruturação. Hoje, nem a equipe de limpeza tem mais, os próprios funcionários estão limpando o que podem. O que o Correio oferece é só uma reposição da inflação para dois anos, ou seja, o salário não vai subir e não há reposição nem no vale-refeição — conta.
Papel social
O dirigente sindical reforça que a insatisfação também passa pela gestão logística da empresa, defendendo o papel social da estatal.
— A empresa foi a que mais esteve presente nas enchentes, trabalhando com caminhões de todas as partes do Brasil. A gente quer que esse recurso e o trabalho sejam respeitados, mas infelizmente a empresa está extremamente mal administrada — conclui.
Em Pelotas, a maioria dos que atuam na entrega direta estão parados, e sem previsão de retorno, até que uma nova proposta seja apresentada em Brasília.