Gastronomia rio-grandina: conheça os pratos típicos do Cassino elaborados para a temporada de verão

Capacitações gratuitas foram ministradas pelo chef Rodrigo Bellora. Alan Miguel / Prefeitura de Rio Grande

Com a chegada do verão, o Balneário Cassino, um dos destinos mais procurados do litoral Sul, passa a contar com um cardápio exclusivo desenvolvido especialmente para receber os veranistas. O lançamento oficial ocorreu na tarde de segunda-feira (8), quando os 20 estabelecimentos que participaram do processo de qualificação apresentaram seus pratos para convidados.

Para harmonizar com as criações, foi servido o espumante Maresia, marca local que integra o novo cardápio.

A iniciativa, chamada Projeto Gastronomia do Cassino, é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Rio Grande e o Sebrae, que promoveu capacitações gratuitas ministradas pelo chef Rodrigo Bellora.

Responsável pela orientação aos participantes, Rodrigo afirma que o projeto cumpriu seu objetivo ao fortalecer a identidade gastronômica local, valorizando ingredientes regionais e tradições culinárias da Costa Doce:

— Dentro de cada restaurante, a gente pensou em um prato que representasse de alguma maneira o Cassino, a Costa Doce, que tivesse reflexos da cultura local. Alguns, a gente criou pratos do zero, completamente novos. A gente remodelou alguns que existiam e, assim, fomos desenvolvendo — explica.

Ao longo dos meses de julho a novembro, além da consultoria gastronômica, os participantes aprenderam técnicas de apresentação de pratos, vendas e fotografia.

— O prato é como se fosse a cereja do bolo. Existiu todo um processo de qualificação por trás, que vai desde boas práticas, maneira de observar, ficha técnica. O prato é resultado do que conseguimos construir — complementa Bellora.

O projeto recebeu investimento total de R$ 95.244,00, sendo que 35% do valor foi arcado pela prefeitura. Os pratos passaram a ser disponibilizados no cardápio dos restaurantes participantes desde terça-feira (9).

Sabores do mar em versões criativas

O roteiro gastronômico reúne pratos que exploram o mar e a cultura regional em combinações originais.