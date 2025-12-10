Gastronomia rio-grandina: conheça os pratos típicos do Cassino elaborados para a temporada de verão

Com a chegada do verão, o Balneário Cassino, um dos destinos mais procurados do litoral Sul, passa a contar com um cardápio exclusivo desenvolvido especialmente para receber os veranistas. O lançamento oficial ocorreu na tarde de segunda-feira (8), quando os 20 estabelecimentos que participaram do processo de qualificação apresentaram seus pratos para convidados.
Para harmonizar com as criações, foi servido o espumante Maresia, marca local que integra o novo cardápio.
A iniciativa, chamada Projeto Gastronomia do Cassino, é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Rio Grande e o Sebrae, que promoveu capacitações gratuitas ministradas pelo chef Rodrigo Bellora.
Responsável pela orientação aos participantes, Rodrigo afirma que o projeto cumpriu seu objetivo ao fortalecer a identidade gastronômica local, valorizando ingredientes regionais e tradições culinárias da Costa Doce:
— Dentro de cada restaurante, a gente pensou em um prato que representasse de alguma maneira o Cassino, a Costa Doce, que tivesse reflexos da cultura local. Alguns, a gente criou pratos do zero, completamente novos. A gente remodelou alguns que existiam e, assim, fomos desenvolvendo — explica.
Ao longo dos meses de julho a novembro, além da consultoria gastronômica, os participantes aprenderam técnicas de apresentação de pratos, vendas e fotografia.
— O prato é como se fosse a cereja do bolo. Existiu todo um processo de qualificação por trás, que vai desde boas práticas, maneira de observar, ficha técnica. O prato é resultado do que conseguimos construir — complementa Bellora.
O projeto recebeu investimento total de R$ 95.244,00, sendo que 35% do valor foi arcado pela prefeitura. Os pratos passaram a ser disponibilizados no cardápio dos restaurantes participantes desde terça-feira (9).
Sabores do mar em versões criativas
O roteiro gastronômico reúne pratos que exploram o mar e a cultura regional em combinações originais.
- Ocean Burger • Pátio 312: burger de camarão com molho gorgonzola, molho de pimenta, cebola roxa e pão selado com molho tártaro.
- General Black Burger: 180 Milhas, hambúrguer de pargo com redução de butiá, maionese de nanoalga marinha e rúcula baby, valorizando ingredientes nativos.
- Doce Café: Tábua Pescador Artesanal com iscas de linguado, bolinho de siri, bolinho de peixe e pastel frito de camarão.
- Galeto Caxias: iscas de peixe empanadas à milanesa, servidas com maionese especial da casa.
- Aconchego: Arroz Papareia, mistura de arroz com vegetais, caldo de polvo e papa-terra curado, em referência a receitas domésticas tradicionais.
- Carmela Food e Bar: Linguado e Camarão ao Molho de Ervas com Arroz de Nozes, feito com arroz vermelho, linguado grelhado, camarão salteado e brotinhos de alfafa.
- Fogo Di Praia: Polvo defumado com quibebe de farofa de charque, salsa crioula, rúcula e pimenta vermelha, unindo sabores do mar e do campo.
- De Borest: Xixo de Polvo servido com vegetais braseados.
- Nostra Fermata: pizza de costela com massa de longa fermentação, creme de abóbora, mussarela, costela desfiada, cebola roxa e provolone.
- Puga: Empanadas de pizza frita de siri, recheadas com molho de siri e provolone.
- Kaizen: Teppan Kaizen, risoto japonês com cubos de olhete temperados com hondashi, combinando técnica oriental e ingredientes da costa gaúcha.
- Novo Conceito Restaurante: Camarão ao Molho 4 Queijos, com mussarela, cheddar, gorgonzola e parmesão em molho cremoso.
- Bella Café: Quiche de Camarão, feita com crustáceo refogado, alho-poró e queijo colonial.