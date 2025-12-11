Furg é reconhecida como a segunda universidade mais sustentável do RS; veja o ranking

Furg subiu cinco posições no ranking brasileiro, passando do 22º para o 17º lugar. No ranking mundial, avançou 78 posições. Altemir Vianna / Furg/Divulgação

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) foi reconhecida como a segunda instituição de ensino superior mais sustentável do Rio Grande do Sul. O reconhecimento veio após o avanço da universidade no ranking global UI GreenMetric 2025, elaborado pela Universidade da Indonésia.

Embora o ranking leve o nome de 2025, os dados avaliados são referentes ao ano de 2024. A pesquisa analisa políticas, infraestrutura e ações das instituições relacionadas à educação, à gestão ambiental e à eficiência energética.

Nesta edição, a Furg alcançou 6.778 pontos, com seu melhor desempenho no critério desperdício, seguido de ambiente e infraestrutura e energia e mudanças climáticas.

De acordo com o diretor da Secretaria Integrada de Gestão Ambiental da Furg, Felipe Kessler, a universidade possui uma política ambiental que governa todas as atividades dentro do ambiente acadêmico desde 2014.

— No quesito desperdício, há um bom tempo a universidade optou por não mais adquirir compras que geram alto resíduo. As obras que são projetadas pela própria universidade já incluem a questão de manejo de resíduo nas licitações, procurando minimizar ao máximo o uso de material e, com isso, desperdiçando menos — afirma Kessler.

Em comparação ao ano anterior, a universidade subiu cinco posições no ranking brasileiro, passando do 22º para o 17º lugar. No ranking mundial, avançou 78 posições, da 604ª para a 526ª.

— A Furg não começou ontem ou há dois anos, essas ações de sustentabilidade datam do início da política ambiental da universidade. Por isso, foram obras e adaptações que se tornaram rotina. Esse avanço no ranking foi porque nós conseguimos mapear melhor essas informações para poder comprová-las — complementa o diretor.

Ainda segundo Kessler, desde o início deste ano a Secretaria Integrada de Gestão Ambiental ampliou o número de servidores, visando fortalecer o setor e trabalhar a questão sustentável de forma mais ampla na instituição.

— Um dos objetivos é buscar a liderança da Furg nacionalmente em sustentabilidade socioambiental. O sistema de gestão ambiental da universidade, em suas diversas esferas, nos possibilita iniciar ações que são pensadas de dentro da reitoria, das demais unidades acadêmicas administrativas e comunicá-los rapidamente com toda a comunidade acadêmica — finaliza.

Outras instituições gaúchas no ranking

O Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) também aparece na lista, ocupando a 49ª posição nacional e a 1.579ª colocação mundial.

A Universidade de Passo Fundo (UPF) alcançou o 11º lugar no ranking brasileiro e ficou em primeiro entre as instituições do Rio Grande do Sul.

Além disso, também foram avaliadas a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), na 22ª posição nacional, e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), na 23ª.

No total, 1.745 universidades de todo o mundo e 60 brasileiras participaram desta edição.

Confira o ranking completo:

Categorias avaliadas

O ranking é produzido a partir de dados enviados pelas próprias universidades.

No caso da Furg, foram compiladas informações de todos os campi e respondido um questionário com 130 perguntas, distribuídas em áreas como infraestrutura, gestão de energia e mudanças climáticas, gerenciamento de resíduos, gestão da água, transporte e educação.

Após o envio, os dados foram verificados pelos organizadores do UI GreenMetric. Esta é a 16ª edição da pesquisa.