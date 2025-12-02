Furg abrirá processo seletivo para estudantes trans, indígenas e quilombolas

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) abrirá, no dia 15 de dezembro, as inscrições para processo seletivo específico destinado a pessoas transgêneros, incluindo travestis, homens e mulheres trans, bem como pessoas não binárias, além de indígenas e quilombolas. O anúncio com a divulgação de dados ocorreu nesta segunda-feira (1º).
Ao todo, serão 30 vagas, que correspondem ao ingresso no primeiro seletivo de 2026, marcado para o dia 2 de março.
As inscrições devem ser realizadas até o dia 11 de janeiro de 2026, às 23h59min, de forma virtual, por meio de formulário eletrônico.
No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar a documentação exigida, informada em cada edital.
De acordo com a Universidade, o resultado final será divulgado em 23 de fevereiro de 2026, com período de matrículas de 23 a 25 de fevereiro.
Vagas para estudantes transgênero
O edital exige conclusão do ensino médio, formação em escola pública ou bolsa integral em escola particular, e ausência de diploma de ensino superior.
Ao todo, 10 vagas estarão disponíveis, distribuídas em 10 cursos de graduação da Furg nos campi de Rio Grande, São Lourenço do Sul e Santo Antônio da Patrulha, com limite de uma vaga por curso.
Segundo o edital, a seleção contará com duas etapas:
- Prova de Redação presencial, no dia 8 de fevereiro, responsável por 60% da nota final;
- Memorial Descritivo, entregue no dia da prova, com peso de 40%.
As provas serão realizadas exclusivamente em Rio Grande. Acesse o edital na íntegra.
O processo seletivo para pessoas trans está apto, após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) suspender, em outubro, a decisão que havia tornado ilegal o processo. A medida garante a permanência dos estudantes matriculados.
Vagas para estudantes indígenas
O processo seletivo para estudantes indígenas é direcionado a pessoas aldeadas, reconhecidas pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).
Para participar, o candidato deve ter concluído o Ensino Médio, estudado em escola pública, ou com bolsa integral em instituição privada, e não possuir ensino superior completo.
Conforme o edital, a seleção contará com:
- Prova de Redação presencial, em 8 de fevereiro (peso de 40%);
- Memorial Descritivo, entregue no dia da prova (peso de 30%);
- Entrevista, realizada de forma online (peso de 30%).
As provas serão realizadas em Rio Grande, Mostardas, Passo Fundo e São Lourenço do Sul. Acesse o edital na íntegra.
Vagas para estudantes quilombolas
O edital destinado a estudantes quilombolas é exclusivo para remanescentes de comunidades reconhecidas. A condição deve ser comprovada por autodeclaração e confirmação das lideranças locais inscritas no cadastro da Fundação Palmares.
Os candidatos devem ter concluído o Ensino Médio em escola pública, ou na rede particular com bolsa integral, e não possuir curso superior completo.
São ofertadas 10 vagas, distribuídas entre os cursos de Administração, Direito, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Engenharia de Computação, Gestão Ambiental, Medicina, Pedagogia e Psicologia.
As provas serão realizadas em Rio Grande, Mostardas, Passo Fundo e São Lourenço do Sul. Acesse o edital na íntegra.