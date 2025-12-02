Furg abrirá processo seletivo para estudantes trans, indígenas e quilombolas

Serão 30 vagas disponibilizadas. Altemir Vianna / Furg/Divulgação



A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) abrirá, no dia 15 de dezembro, as inscrições para processo seletivo específico destinado a pessoas transgêneros, incluindo travestis, homens e mulheres trans, bem como pessoas não binárias, além de indígenas e quilombolas. O anúncio com a divulgação de dados ocorreu nesta segunda-feira (1º).

Ao todo, serão 30 vagas, que correspondem ao ingresso no primeiro seletivo de 2026, marcado para o dia 2 de março.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 11 de janeiro de 2026, às 23h59min, de forma virtual, por meio de formulário eletrônico.

No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar a documentação exigida, informada em cada edital.

De acordo com a Universidade, o resultado final será divulgado em 23 de fevereiro de 2026, com período de matrículas de 23 a 25 de fevereiro.

Vagas para estudantes transgênero

O edital exige conclusão do ensino médio, formação em escola pública ou bolsa integral em escola particular, e ausência de diploma de ensino superior.

Ao todo, 10 vagas estarão disponíveis, distribuídas em 10 cursos de graduação da Furg nos campi de Rio Grande, São Lourenço do Sul e Santo Antônio da Patrulha, com limite de uma vaga por curso.

Segundo o edital, a seleção contará com duas etapas:

Prova de Redação presencial , no dia 8 de fevereiro, responsável por 60% da nota final;

, no dia 8 de fevereiro, responsável por 60% da nota final; Memorial Descritivo, entregue no dia da prova, com peso de 40%.

As provas serão realizadas exclusivamente em Rio Grande. Acesse o edital na íntegra.

O processo seletivo para pessoas trans está apto, após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) suspender, em outubro, a decisão que havia tornado ilegal o processo. A medida garante a permanência dos estudantes matriculados.

Vagas para estudantes indígenas

O processo seletivo para estudantes indígenas é direcionado a pessoas aldeadas, reconhecidas pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Para participar, o candidato deve ter concluído o Ensino Médio, estudado em escola pública, ou com bolsa integral em instituição privada, e não possuir ensino superior completo.

Conforme o edital, a seleção contará com:

Prova de Redação presencial , em 8 de fevereiro (peso de 40%);

, em 8 de fevereiro (peso de 40%); Memorial Descritivo , entregue no dia da prova (peso de 30%);

, entregue no dia da prova (peso de 30%); Entrevista, realizada de forma online (peso de 30%).

As provas serão realizadas em Rio Grande, Mostardas, Passo Fundo e São Lourenço do Sul. Acesse o edital na íntegra.

Vagas para estudantes quilombolas

O edital destinado a estudantes quilombolas é exclusivo para remanescentes de comunidades reconhecidas. A condição deve ser comprovada por autodeclaração e confirmação das lideranças locais inscritas no cadastro da Fundação Palmares.

Os candidatos devem ter concluído o Ensino Médio em escola pública, ou na rede particular com bolsa integral, e não possuir curso superior completo.

São ofertadas 10 vagas, distribuídas entre os cursos de Administração, Direito, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Engenharia de Computação, Gestão Ambiental, Medicina, Pedagogia e Psicologia.

As provas serão realizadas em Rio Grande, Mostardas, Passo Fundo e São Lourenço do Sul. Acesse o edital na íntegra.