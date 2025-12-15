Furg abre inscrições para 30 vagas de graduação destinadas a pessoas trans, indígenas e quilombolas

Resultado final está previsto para o dia 23 de fevereiro de 2026. Altemir Vianna / Furg/Divulgação

A Universidade Federal de Rio Grande (Furg) abriu, nesta segunda-feira (15), as inscrições para um processo seletivo específico que oferta 30 vagas de graduação destinadas a pessoas trans, indígenas e quilombolas. Os interessados podem se candidatar até o dia 11 de janeiro, de forma totalmente virtual.

O edital prevê 10 vagas para cada público: pessoas transgênero — incluindo travestis, homens e mulheres trans e pessoas não binárias — além de candidatos indígenas e quilombolas.

Leia Mais Furg é reconhecida como a terceira universidade mais sustentável do RS; veja o ranking

Leia Mais Parque fotovoltaico da Furg produz cerca de 20% da energia elétrica da universidade

O resultado final está previsto para o dia 23 de fevereiro de 2026, com matrículas entre os dias 23 e 25 do mesmo mês. O ingresso dos aprovados ocorrerá em 2 de março.

De acordo com a Furg, os processos seletivos são independentes e contam com critérios próprios de avaliação.

A coordenadora da Comissão Permanente do Processo Seletivo, Fernanda Trindade, explica que as vagas são criadas exclusivamente para esses públicos e não são redistribuídas caso não sejam preenchidas.

— São processos seletivos pensados dentro de critérios classificatórios e eliminatórios, com número de vagas restrito. São 10 vagas por edital, criadas especificamente para esses grupos. Caso não sejam ocupadas, as vagas são extintas — explica.

A universidade destaca que a política de ações afirmativas vem sendo construída ao longo dos anos.

O edital voltado a candidatos indígenas existe desde 2010, o destinado a quilombolas desde 2013 e o processo seletivo para pessoas trans foi implementado mais recentemente, em 2023.