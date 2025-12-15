Geral

Educação
Notícia

Furg abre inscrições para 30 vagas de graduação destinadas a pessoas trans, indígenas e quilombolas

Processo seletivo específico prevê 10 vagas para cada grupo; inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma online até 11 de janeiro

Joanna Manhago

