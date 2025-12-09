“Funcionários sensibilizados”: universidade cria campanha para ajudar pipoqueira de Pelotas que perdeu tudo em incêndio

A Universidade Católica de Pelotas (UCPel) está recebendo doações até quinta-feira (11) para ajudar a pipoqueira Gislaine Cunha, a “Tia Gi”, que perdeu tudo em um incêndio em Pelotas no dia 3 de dezembro.
Conhecida por vender pipocas em frente ao Campus I da universidade e em escolas como São José e Mário Quintana, a história de Gislaine sensibilizou os funcionários da UCPel, que se mobilizaram para auxiliar por meio da Campanha UCPel Solidária.
O Padre Darvan da Rosa, capelão da UCPel, explicou como a iniciativa nasceu:
— Essa campanha começou com a sensibilização de alguns funcionários aqui da nossa universidade, que ao saberem da notícia da perda da casa da Tia Gi, e pela proximidade dela trabalhando aqui, bem próxima à Universidade Católica, foi feita essa campanha para que a gente pudesse ajudar nas suas necessidades — conta.
As doações podem ser feitas na Capelania da universidade até 11 de dezembro. O Padre Darvan detalha o prazo e o foco da arrecadação:
— Qualquer doação que possa ajudar a Tia Gi, especialmente doações que possam ajudar na mobília da sua casa, naquilo que a gente vai percebendo que ela pode precisar — explica.
Relembre
Um incêndio atingiu um galpão na Avenida 25 de Julho, na noite de quarta-feira (3). No local, que funcionava como anexo de um estacionamento, Tia Gi guardava todos os seu pertences. Ela se mudaria para o local no domingo (7). As chamas destruíram eletrodomésticos, roupas, utensílios e, principalmente, o material de trabalho que ela havia comprado para a temporada de verão.