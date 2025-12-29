Feira de artesanato e quiosques em frente à Igreja do Cassino serão removidos até março de 2026

Ação do Ministério Público determina retirada das estruturas; Diocese diz que não há mais margem para negociação. Frederico Feijó / Grupo RBS

Os quiosques gastronômicos e a feira de artesanato instalados em frente à Igreja Sagrada Família, no Balneário Cassino, em Rio Grande, terão de ser desocupados e demolidos até março de 2026. A medida decorre de uma ação civil movida pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, que questiona a ocupação fixa no entorno do templo, considerado bem de interesse sociocultural do Estado.

Segundo a Diocese de Rio Grande, há um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público desde 2017. O acordo previa a retirada das estruturas em um prazo de cinco anos, que acabou sendo prorrogado em razão da pandemia e estendido até março do próximo ano. Após novas tentativas de negociação, o Ministério Público decidiu não conceder outra prorrogação.

— Tentamos ampliar o prazo porque precisávamos de recursos para um projeto de reorganização do entorno da igreja, mas o Ministério Público entendeu que não havia mais possibilidade de renovação. A decisão foi pela demolição — explica o diácono João Maiato, representante da Diocese.

Pelo termo firmado em audiência, os comerciantes devem desocupar os espaços até o dia 8 de março, para que a demolição seja concluída até o dia 25 do mesmo mês. O descumprimento do prazo prevê multa diária de R$ 1 mil.

— A data é definitiva. O promotor deixou claro que se trata de uma ação que já se arrasta há mais de oito anos — afirma Maiato.

Patrimônio e visibilidade do templo

De acordo com a Diocese, a exigência do Ministério Público está relacionada à preservação da visibilidade integral da igreja. Embora o prédio não seja tombado, ele está inscrito como bem sociocultural junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae).

— Por essa condição, o entorno da igreja precisa estar completamente livre, visível de todos os ângulos. Por isso, não pode haver estruturas fixas em frente ao templo — explica o diácono.

A Diocese informa que estuda a criação de um novo espaço comercial nos fundos do terreno da igreja, em área paralela à Avenida Rio Grande, mas admite que o projeto ainda não saiu do papel.

— Existe uma proposta para criar um novo espaço nos fundos do terreno, mas nada está definido. O projeto ainda depende de liberações, alvarás e de viabilidade técnica. Não é algo imediato — afirma Maiato.

Impacto econômico e social

A decisão afeta diretamente dezenas de famílias que dependem do comércio local, especialmente durante o veraneio. Estima-se que cerca de 30 bancas de artesanato e ao menos seis quiosques gastronômicos funcionem no local, empregando dezenas de trabalhadores e movimentando uma das áreas mais frequentadas do balneário.

Ao todo, são cerca de 30 bancas que precisarão sair do local. Frederico Feijó / Grupo RBS

— Isso afeta não só os comerciantes, mas também o turismo e a economia do Cassino. É uma praça gastronômica e cultural muito forte — avalia Miguel Satt, secretário municipal do Cassino, que acompanhou as audiências.

Para os lojistas, o encerramento representa o fim de um ciclo construído ao longo de décadas. A empresária Luizanara Dalla Nora, que atua no local desde 1997 com uma loja de cama, mesa e banho, diz que a decisão tem forte peso emocional.

— Dói muito. Não são 29 dias, são quase 30 anos de história. A gente construiu amizades, viu gerações crescerem. Fechar assim, desse jeito, é como encerrar um pedaço da nossa vida — afirma.

Segundo ela, o espaço sempre foi muito disputado, com fila de espera para conseguir um ponto comercial.

— Aquilo virou o principal centro comercial do Cassino. As pessoas vinham direto ali. Hoje, muitos lojistas já saíram porque não dá para esperar — relata.

Luizanara afirma que não pretende abrir outro ponto físico e passará a atuar exclusivamente pela internet.

— A loja física se encerra aqui. Agora vamos seguir só no digital. É triste, mas é o que dá para fazer.

Diocese estuda a criação de um novo espaço comercial nos fundos do terreno da igreja, mas ainda sem prazo. Frederico Feijó / Grupo RBS

Cumprimento da decisão

A Diocese diz que lamenta os impactos sociais, mas reforça que precisa cumprir a determinação judicial.

— A igreja entende a dor dos comerciantes, mas a decisão é judicial. Se não cumprirmos, há penalidades. Não há mais margem para negociação — diz Maiato.

O que diz o MP

A reportagem procurou a assessoria de imprensa do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que encaminhou nota a respeito do Termo de Ajustamento de Conduta e da ação civil pública. Confira na íntegra:

O Ministério Público do Rio Grande do Sul informa que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado tem por finalidade a proteção da Igreja Sagrada Família, no Balneário Cassino, em Rio Grande, que é um bem de valor histórico. O acordo prevê exclusivamente a retirada de estruturas comerciais que interferem em sua visibilidade, não havendo qualquer determinação de demolição da igreja.

Trata-se de medida construída em consenso há tempo considerável, contando com a participação dos interessados. A única alteração recente refere-se ao prazo para cumprimento da retirada das estruturas, que foi estendido para março de 2026, a fim de permitir que os comerciantes possam aproveitar o período de veraneio atual.

Ressalta-se que todos os envolvidos participaram de reunião e manifestaram concordância com os termos ajustados.







