Depois de 29 anos
Feira de artesanato e quiosques em frente à Igreja do Cassino serão removidos até março de 2026

Estruturas deverão ser desocupadas e demolidas; decisão afeta dezenas de comerciantes e encerrará um ciclo de quase 30 anos no balneário

Frederico Feijó

Joanna Manhago

