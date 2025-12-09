Inaugurada ponte estratégica para pesquisa em Capão do Leão

Estrutura garante passagem para equipes e veículos rumo aos campos onde são conduzidos estudos com arroz, soja, pastagens e pecuária. Paulo Lanzetta / Embrapa/Divulgação

A pesquisa agropecuária no sul do Estado ganhou um reforço importante de infraestrutura com a entrega da nova ponte sobre o arroio Padre Doutor, em Capão do Leão. A estrutura, inaugurada na sexta-feira (5), restabelece o principal acesso entre a sede da Embrapa Clima Temperado e os campos experimentais da Estação Terras Baixas — área considerada estratégica para estudos de solo, cultivos e pecuária.

A travessia era um ponto sensível há anos. A ponte antiga, de madeira, sofria com as cheias e exigia reparos frequentes, situação que se agravou após os danos deixados pela enchente de 2024.

— Era uma demanda histórica. A ponte de madeira antiga requeria constantes manutenções. Foi uma decisão estratégica resolvermos de forma permanente esse problema — afirma o chefe-geral da unidade, Leonardo Dutra.

Obra elimina desvios longos

A nova ponte, de concreto, recebeu investimento de R$ 1,27 milhão via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC Embrapa). A execução ocorreu entre março e novembro deste ano. A ausência da travessia obrigava equipes da Embrapa a utilizar rotas alternativas pela BR-116, ampliando em cerca de 40 quilômetros o deslocamento diário para os experimentos e para o Centro Agropecuário da Palma, da UFPel — instituição que também usa o acesso e contou com apoio do município na liberação das licenças ambientais.

Ligação direta com áreas-chave

A estrutura inaugurada serve de via única para uma área onde são conduzidos estudos de ponta: cultivos de arroz, soja e pastagens; experimentos no Sistema de Pesquisa com Leite; laboratório de campo para análises de qualidade do leite; criação e recria de terneiros; e pesquisas com búfalos.

— A construção dessa ponte vai, com segurança e agora por tempo indeterminado, viabilizar o acesso a todos esses campos experimentais — reforça Dutra.