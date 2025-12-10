Em 24 horas, chuva ultrapassa média de dezembro nos últimos 30 anos em Pelotas

Acumulado de chuva causou alagamento em diversos pontos de Pelotas Manuelle Motta/RBS TV

Nas últimas 24 horas choveu 116,2 milímetros em Pelotas. O volume registrado entre terça (9) e quarta-feira (10) supera a média de dezembro dos últimos 30 anos na cidade, que é de 101 milímetros, conforme dados do Centro Interinstitucional de Observação e Previsão de Eventos Extremos da Universidade Federal de Rio Grande (Ciex/Furg).

O comunicado do Ciex afirma que em 24 horas a precipitação ultrapassou o normal. A chuva entre terça (9) e quarta-feira (10) causou alagamentos em pontos da avenida Fernando Osório e nos bairros Tablada e Areal.

Além disso, as rajadas de vento chegaram a 55,6 km/h no município. O levantamento completo dos danos ainda está em andamento.

De acordo com o meteorologista do Ciex, Ricardo Gotuzzo, ainda que os números tenham sido consideráveis no período, os prognósticos são de poucas chuvas a partir de agora para o restante do mês.

— O pior já foi — disse sobre o ciclone extratropical que passou pela região — esta quarta será um dia de ventos moderados, com rajadas pontuais que podem chegar a 60 km/h. Para os próximos 15, 20 dias não vemos chuvas volumosas como essa. Temos um prognóstico de umidade próximo ao dia 20 de dezembro, mas nada comparado ao que vimos nos últimos dois dias.