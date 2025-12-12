Elefante marinho é registrado em praia de São José do Norte

A presença de elefantes marinhos na região sul é comum; animais passam maior parte do ano em alto mar e procuram a costa em épocas de troca de pelo ou reprodução. Divulgação / Nema

Um visitante está chamando a atenção de quem passa pelos Molhes da Barra de São José do Norte, na Praia do Mar Grosso. Desde a última semana, um elefante-marinho-do-sul está no local realizando a troca de pele.

Conforme o Centro de Recuperação de Animais Marinhos da Furg (Cram), o animal está saudável e sendo monitorado.

— Ele está cumprindo um processo biológico natural dessa espécie nesse período do ano — afirma Paula Canabarro, coordenadora do Cram.

A presença de elefantes marinhos na região sul é comum, uma vez que ao longo do ano eles passam 90% em alto mar e, em épocas de troca de pelo ou reprodução, procuram a costa. Nesses casos, a presença do animal na areia não significa, necessariamente, que ele esteja em sofrimento ou precise de resgate.

Diante de uma situação como essa, o mais importante é respeitar o espaço do animal e observar à distância. A avaliação sobre o estado de saúde e a necessidade de intervenção deve ser feita por profissionais capacitados.

Por isso, a recomendação é que a população mantenha distância, evite qualquer tipo de aproximação e entre em contato com as instituições responsáveis.

— A orientação é manter uma distância segura para evitar que o animal fique ainda mais debilitado ou impedido de descansar, caso seja essa sua intenção — enfatiza Paula.

O Cram-Furg disponibiliza um número de telefone com WhatsApp para essas ocorrências: (53) 9955-642.

O que fazer ao ver um animal marinho na praia