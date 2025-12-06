"É uma viagem de volta à infância": pedalinhos  voltarão à Rodoviária de Pelotas

Atração será instalada junto ao lago da pracinha. Ígor Islabão / Grupo RBS

Os pedalinhos voltarão ao lago do Terminal Rodoviário de Pelotas. A informação foi confirmada pela prefeitura na sexta-feira (5).

Para quem cresceu na cidade, o passeio no espelho d’água é uma lembrança de infância que marcou gerações.

— Sabemos o quanto isso representa para a memória afetiva da comunidade — afirma o diretor-presidente da Empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas (Eterpel), Afrânio Ávila.

O projeto prevê dois modelos: um cisne e uma caravela, com capacidade para três e quatro pessoas, respectivamente.

A previsão de estreia é para o verão de 2025/2026, integrando a praça da rodoviária que passou por um processo de renovação.

Segundo Ávila, a compra dos equipamentos será realizada com recursos próprios da Eterpel, em valor estimado entre R$ 20 mil e R$ 22 mil.

Deck para chegada e saída de passeios está sendo construído no mesmo local de antigamente. Divulgação / Eterpel

O resgate dessa atração histórica, que ocorre em meio à revitalização da área de lazer do terminal, busca potencializar o turismo e, sobretudo, reconectar a população com um importante ponto de convivência da cidade.

A expectativa é de que, além de servir como novo atrativo para viajantes e moradores, a iniciativa reforce o status da Rodoviária de Pelotas como polo de serviços e lazer.

— Para muitos, não é só um passeio no lago. É uma viagem de volta à infância. Queremos resgatar essa sensação boa no cotidiano de Pelotas — finaliza Ávila.

Pedalinho utilizado será semelhante ao da foto. Reprodução / Eterpel

Conforme adiantado por Ávila, haverá custo, em valor a ser definido, para uso dos equipamentos. A ideia é que cada passeio tenha uma duração estimada entre 20 e 30 minutos.