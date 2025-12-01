Geral

Design e saúde
Notícia

Desenvolvido no IFSul, projeto de plataforma para pessoas com TDAH vence prêmio nacional de design

Jéssica Oliveira venceu na categoria conceito do Design for a Better World Award, uma das principais premiações da área no país

Gabriel Veríssimo

