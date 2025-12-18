Descartes irregulares geram prejuízo de quase R$ 500 mil por mês em Pelotas

Ler resumo

Calçada da Guabiroba estava lotada de restos de móveis. Igor Islabão / Grupo RBS

O descarte irregular de móveis e eletrodomésticos, como sofás, guarda-roupas e colchões, ao lado de contêineres de lixo e em outros pontos da cidade, tem se tornado um problema crônico de Pelotas e gerado um prejuízo de quase R$ 500 mil por mês.

Registros feitos pela reportagem de GZH na manhã desta terça-feira (16) no Guabiroba, bairro Fragata, ilustram a situação, onde as pilhas de entulho se acumulam em calçadas.

Segundo a Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura (SSUI), são recolhidas em média 1.041 cargas de descarte irregular por mês. O volume chega a mais de 12 mil metros cúbicos, o equivalente a 7.287 toneladas mensais descartadas incorretamente.

Este volume de trabalho tem um impacto financeiro direto, já que cada carga recolhida tem um custo de R$ 463.

— A média mensal de é de R$ 481.983,00 só com recolhimento de entulhos. Por aí já dá para ter uma ideia do quanto prejudica a cidade ficar com a máquina ocupada retirando lixo, às vezes, três vezes no mesmo local em uma semana — afirma o secretário da SSUI, Mateus Consen.

Situação exige equipes, caminhões e máquinas que poderiam ser utilizados em outras demandas. Igor Islabão / Grupo RBS

Além do gasto de quase meio milhão de reais mensais, o descarte irregular desvia equipes, caminhões e máquinas que poderiam ser utilizados em outras demandas essenciais de infraestrutura e que afetam diretamente a população.

— Essa máquina poderia estar resolvendo um problema de água dentro da casa das pessoas — exemplifica Consen.

Roberto Oliveira é morador da Avenida Cidade de Rio Grande, no Fátima há 17 anos. Segundo ele, o descarte irregular de lixo já virou rotina em frente de casa.

— Até se faz a limpeza, mas logo em seguida já volta tudo normal. Aqui virou cotidiano, virou habitual do pessoal, em geral, usar como descarga, às vezes para até caminhonete, carroça aqui, para descartar lixo — conta.

Ecopontos

Para evitar o descarte irregular e seus custos, Pelotas conta cinco Ecopontos para o descarte de materiais volumosos e entulhos. Cada usuário pode descartar até um metro cúbico de material ou até quatro pneus.

Podem ser descartados nos Ecopontos resíduos recicláveis como papelão, plástico, metais e vidros, restos de podas, resíduos da construção civil, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, móveis e óleo de cozinha usado.

Onde ficam?

Ecoponto JK – Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 3195. De segunda a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

– Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 3195. De segunda a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Ecoponto Laranjal – Rua Bom Jesus, nº 95, no Balneário Valverde. De segunda a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

– Rua Bom Jesus, nº 95, no Balneário Valverde. De segunda a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Ecoponto Balsa – Rua Paulo Guilayn, nº 201. De segunda a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

– Rua Paulo Guilayn, nº 201. De segunda a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Ecoponto Cerquinha – Rua Engenheiro Hugo Veiga, nº 155. De segunda a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

– Rua Engenheiro Hugo Veiga, nº 155. De segunda a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Ecoponto Gotuzzo – Rua Machado de Assis, ao lado do reservatório R7. De segunda a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 17h.



