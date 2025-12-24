Geral

Quarta e quinta-feira
Defesa Civil alerta para tempestade e granizo no sul do RS

Avisos abrangem municípios como Chuí, Santa Vitória do Palmar e Pelotas, com alto risco de destelhamentos

Gabriel Veríssimo

