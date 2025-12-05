Cruzeiro de luxo fará escala em Rio Grande em 24 de dezembro

Embarcação da Regent Seven Seas Cruises deve movimentar comércio e serviços locais na véspera de Natal. Divulgação / RSSC

Rio Grande se prepara para receber o primeiro navio da temporada de cruzeiros 2025/2026. O Seven Seas Splendor, de bandeira francesa e operado pela Regent Seven Seas Cruises, tem previsão de atracar no Porto de Rio Grande em 24 de dezembro.

A embarcação chega ao Brasil no dia 17 e inicia, no mesmo dia, um roteiro de 11 noites, partindo do Rio de Janeiro, com escalas em Ilha Grande, Ilhabela, Santos, Porto Belo e Rio Grande, antes de seguir viagem para Uruguai e Argentina.

Durante a parada, cerca de 500 visitantes devem participar de um city tour pelos principais pontos turísticos da cidade.

— Nós vamos fazer um city tour pelos pontos turísticos de Rio Grande. Os turistas são recepcionados com guias bilíngues. Como muitos são americanos, oferecemos todo o suporte em inglês — explica Gediani Barbosa, guia responsável pela recepção.

O Seven Seas Splendor transporta aproximadamente 740 passageiros e 550 tripulantes, totalizando cerca de 1.300 pessoas a bordo. Conforme a prefeitura, 14 ônibus turísticos devem circular pela cidade ao longo do dia, em ação integrada entre as secretarias de Turismo e Segurança para organizar deslocamento e atendimento aos visitantes.

— Trabalhamos o ano inteiro para fornecer atrativos aos turistas que chegam. Nosso Centro de Atendimento ao Turista, próximo ao Mercado Público, oferece suporte com orientações e informações. Queremos garantir uma experiência acolhedora para quem escolhe Rio Grande como destino — afirma Edward Moraes, secretário adjunto de Inovação, Turismo e Economia do Mar.

Posição estratégica

Ao longo da temporada, que segue até fevereiro, outros dois navios de alto padrão já estão confirmados para atracar no porto. Segundo a guia, embarcações desse porte são menores e conseguem operar no local porque não exigem calado profundo — diferentemente dos grandes cruzeiros que percorrem a costa brasileira e raramente incluem Rio Grande na rota.

Na cidade, o foco dos visitantes costuma ser a cultura local.

— O principal atrativo é sempre um passeio voltado para a cultura. Eles adoram produtos típicos, como a jeropiga, e ficam curiosos com detalhes da nossa história. Também procuram muito farmácias — o que impacta na economia e na visibilidade do município — comenta Gediani.

Segundo Moraes, o impacto econômico é direto, especialmente no comércio e na gastronomia.