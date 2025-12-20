Corpo de adolescente afogado na Lagoa dos Patos é localizado

Jovem foi encontrado sem vida na manhã deste sábado. Corpo de Bombeiros / Divulgação

O corpo de Christofer Souza, de 15 anos, foi encontrado na manhã deste sábado (20) pelo Corpo de Bombeiros por volta das 9h, próximo à região conhecida como Saco da Mangueira. Trata-se de uma enseada conectada ao estuário da Lagoa dos Patos.

O jovem se afogou na tarde de sexta-feira, próximo à Ponte dos Franceses, na BR-392, em Rio Grande. O incidente ocorreu por volta das 16h50.

A área da Lagoa dos Patos em que ocorreu o afogamento é próximo ao canal com divisa ao Oceano Atlântico. O jovem foi encontrado a cerca de seis quilômetros de onde havia se afogado.

Na manhã de hoje, dois mergulhadores vindos de Porto Alegre foram acionados para intensificar os trabalhos, realizando buscas em áreas com profundidade entre cinco e sete metros.

As buscas pelo adolescente tiveram início no final da tarde de ontem, quando o Corpo de Bombeiros deslocou uma equipe ao local com o apoio de um barco inflável.

De acordo com as equipes de resgate, a localização da vítima foi dificultada pelas condições do local, que tem forte correnteza, pedras e grande profundidade.

Quando Christofer se afogou, um outro jovem, de 18 anos, entrou na água na para ajudar e também acabou se afogando. Ele, no entanto, conseguiu ser resgatado.

Cinco afogamentos em menos de uma semana

Segundo o Corpo de Bombeiros, desde o último domingo (14) houve cinco afogamentos entre Rio Grande e Pelotas.

Três pessoas morreram e duas foram resgatadas. As ocorrências foram registradas em áreas impróprias para banho.