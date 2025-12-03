Contas de água de municípios atendidos pela Corsan ficarão mais caras a partir de janeiro

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) anunciou o reajuste das tarifas de água e esgoto a partir de 1º de janeiro de 2026. Nos municípios da Zona Sul atendidos pela companhia, o aumento será de 4,68%.
O reajuste foi autorizado na semana passada pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs). Segundo a definição, o percentual é baseado na inflação acumulada pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) entre novembro de 2024 e outubro de 2025.
Em Pelotas, onde o serviço de saneamento é oferecido pelo Sanep, o último reajuste foi de 5,53% e entrou em vigor em junho deste ano.
Municípios atendidos pela Corsan na região
Com exceção de Pelotas, os demais municípios da Zona Sul são atendidos pela Corsan. É o caso de Aceguá, Amaral Ferrador, Arroio do Padre, Arroio Grande, Candiota, Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Chuí, Herval, Jaguarão, Morro Redondo, Pedras Altas, Pedro Osório, Pelotas, Pinheiro Machado, Piratini, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Santana da Boa Vista, São José do Norte, São Lourenço do Sul e Turuçu.