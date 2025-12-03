Contas de água de municípios atendidos pela Corsan ficarão mais caras a partir de janeiro

Aumento é baseado na inflação acumulada de um ano. Corsan / Divulgação

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) anunciou o reajuste das tarifas de água e esgoto a partir de 1º de janeiro de 2026. Nos municípios da Zona Sul atendidos pela companhia, o aumento será de 4,68%.

O reajuste foi autorizado na semana passada pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs). Segundo a definição, o percentual é baseado na inflação acumulada pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) entre novembro de 2024 e outubro de 2025.

Em Pelotas, onde o serviço de saneamento é oferecido pelo Sanep, o último reajuste foi de 5,53% e entrou em vigor em junho deste ano.

Municípios atendidos pela Corsan na região