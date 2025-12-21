“Aqui eles aprendem a sonhar com o futuro”; conheça o Centro Social São João Calábria

Além das atividades pedagógicas, o projeto dispõe de uma equipe de apoio formada por psicóloga, assistente social, cozinheira e profissionais da área administrativa. Divulgação / Instituto São João Calábria

Atuante na cidade de Rio Grande desde 2019, o Centro Social São João Calábria vem fazendo a diferença na vida de cerca de 120 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Atualmente, o projeto conta com um espaço físico localizado no bairro América. No local, crianças e adolescentes participam de aulas de computação, educação, culinária e reforço escolar, nos turnos da manhã e da tarde, sempre em contraturno escolar.

Leia Mais Rio Grande terá cuidoteca para acolher filhos de universitários

Além das atividades pedagógicas, o projeto dispõe de uma equipe de apoio formada por psicóloga, assistente social, cozinheira e profissionais da área administrativa. Todo o trabalho é realizado por profissionais contratados pelo próprio centro e voluntários.

— O projeto trabalha na ideia de fazer com que elas quebrem o paradigma que é vivido pela família. Então, a oportunidade que eles estão tendo hoje ali é de um aprendizado que possa levar eles a ter um deslumbramento para o futuro — comenta Rudnei Blois, integrante do conselho operacional.

Inicialmente, quando foi lançado em 2019, o Centro Social São João Calábria atendia apenas 20 crianças entre seis e 12 anos.

Com o fortalecimento da iniciativa e a união de esforços em prol do amor ao próximo, a atuação foi ampliada e, agora, adolescentes de até 14 anos também são acompanhados.

Segundo os responsáveis, a expansão foi possível por meio da parceria com o projeto Sementes do Amanhã, que também atua no espaço do São João Calábria. A instituição é mantida com verbas oriundas do Instituto do Pobre Céu da Divina Providência.

Desde o início das atividades, apenas duas pausas ocorreram: uma em decorrência da pandemia e outra devido à enchente, já que a sede está localizada próxima à Lagoa dos Patos.

Porta de entrada

Para participar das atividades, as crianças e os jovens são encaminhados a uma avaliação realizada por uma assistente social do próprio projeto.

— A porta de entrada passa pela assistência social, onde ela faz a pré-inscrição, a visita e depois, conforme a necessidade, depois do estudo de caso da família, se faz a inscrição da matrícula da criança — comenta Gilnei Bamp, diretor do projeto.

Após a inclusão, a criança ou adolescente passa a frequentar o projeto três vezes por semana. As famílias seguem sendo acompanhadas permanentemente pela assistência social, que realiza encaminhamentos conforme as necessidades identificadas.

Doris da Silva, rio-grandina, é mãe de Matheus, 13 anos, Isabelle, 11, e Davi, nove, todos atendidos pelo centro. Ela relata que desde que conheceu o projeto, em 2019, viu uma transformação na rotina de seus filhos:

— Eu conheci o projeto através de uma amiga, matriculei o Matheus, meu filho mais velho, e depois os outros. O projeto é maravilhoso. O Matheus não recolhia nem os pratos da mesa e agora me ajuda em casa, meus outros dois filhos também. Eles aprendem sobre tudo e isso faz muito bem — relata.

Assistência para as famílias

Durante 2025, 87 famílias foram contempladas pelo projeto. Divulgação / Instituto São João Calábria

Além do atendimento direto às crianças e adolescentes, o Centro Social São João Calábria também desenvolve ações voltadas às famílias, com foco no fortalecimento do núcleo familiar e na promoção da autonomia. Durante 2025, 87 famílias foram contempladas pelo projeto.

— Este ano desenvolvemos alguns cursos, dentre eles, são cursos pequenos, de algumas horas, fomentando o preparo para o atendimento ao lar, para fazer as suas ações e atividades — afirma Gilnei.

As iniciativas também buscam incentivar a geração de renda, oferecendo conhecimentos práticos que possam ser transformados em oportunidades de sustento.

Dóris e os filhos Matheus, Davi e Isabelle participam do projeto desde 2019. Divulgação / Instituto João Calábria

Além de mudar a rotina dos filhos, Doris também comenta que o projeto fez diferença na sua rotina.

A partir dos cursos de gastronomia oferecidos pela instituição, ela conquistou uma fonte de renda extra, e, hoje, é empreendedora:

— Eu fiz meu primeiro curso de salgados em 2019, comecei a vender e parei. Mas devido a problemas de saúde da minha mãe, precisei parar de trabalhar e resolvi a voltar a fazer salgados. Já aprendi a fazer salgadinhos, doces, panetone, tudo nos cursos fornecidos pelo centro — conta.

Próximos passos

Após cinco anos de atuação, o Centro Social São João Calábria projeta novos avanços. A intenção da coordenação é ampliar ainda mais o alcance do projeto, especialmente no atendimento aos adolescentes, acompanhando-os por mais tempo e preparando-os para a inserção no mercado de trabalho.

— Nesses cinco anos, conseguimos expandir o projeto e queremos ainda mais. A partir do ano que vem, temos a expectativa de que, com a ajuda do governo do Estado, conseguiremos fazer o atendimento de adolescentes até os 17 anos, já pensando no encaminhamento profissional — afirma Rudnei.