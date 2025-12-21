“Aqui eles aprendem a sonhar com o futuro”; conheça o Centro Social São João Calábria

Atuante na cidade de Rio Grande desde 2019, o Centro Social São João Calábria vem fazendo a diferença na vida de cerca de 120 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
Atualmente, o projeto conta com um espaço físico localizado no bairro América. No local, crianças e adolescentes participam de aulas de computação, educação, culinária e reforço escolar, nos turnos da manhã e da tarde, sempre em contraturno escolar.
Além das atividades pedagógicas, o projeto dispõe de uma equipe de apoio formada por psicóloga, assistente social, cozinheira e profissionais da área administrativa. Todo o trabalho é realizado por profissionais contratados pelo próprio centro e voluntários.
— O projeto trabalha na ideia de fazer com que elas quebrem o paradigma que é vivido pela família. Então, a oportunidade que eles estão tendo hoje ali é de um aprendizado que possa levar eles a ter um deslumbramento para o futuro — comenta Rudnei Blois, integrante do conselho operacional.
Inicialmente, quando foi lançado em 2019, o Centro Social São João Calábria atendia apenas 20 crianças entre seis e 12 anos.
Com o fortalecimento da iniciativa e a união de esforços em prol do amor ao próximo, a atuação foi ampliada e, agora, adolescentes de até 14 anos também são acompanhados.
Segundo os responsáveis, a expansão foi possível por meio da parceria com o projeto Sementes do Amanhã, que também atua no espaço do São João Calábria. A instituição é mantida com verbas oriundas do Instituto do Pobre Céu da Divina Providência.
Desde o início das atividades, apenas duas pausas ocorreram: uma em decorrência da pandemia e outra devido à enchente, já que a sede está localizada próxima à Lagoa dos Patos.
Porta de entrada
Para participar das atividades, as crianças e os jovens são encaminhados a uma avaliação realizada por uma assistente social do próprio projeto.
— A porta de entrada passa pela assistência social, onde ela faz a pré-inscrição, a visita e depois, conforme a necessidade, depois do estudo de caso da família, se faz a inscrição da matrícula da criança — comenta Gilnei Bamp, diretor do projeto.
Após a inclusão, a criança ou adolescente passa a frequentar o projeto três vezes por semana. As famílias seguem sendo acompanhadas permanentemente pela assistência social, que realiza encaminhamentos conforme as necessidades identificadas.
Doris da Silva, rio-grandina, é mãe de Matheus, 13 anos, Isabelle, 11, e Davi, nove, todos atendidos pelo centro. Ela relata que desde que conheceu o projeto, em 2019, viu uma transformação na rotina de seus filhos:
— Eu conheci o projeto através de uma amiga, matriculei o Matheus, meu filho mais velho, e depois os outros. O projeto é maravilhoso. O Matheus não recolhia nem os pratos da mesa e agora me ajuda em casa, meus outros dois filhos também. Eles aprendem sobre tudo e isso faz muito bem — relata.
Assistência para as famílias
Além do atendimento direto às crianças e adolescentes, o Centro Social São João Calábria também desenvolve ações voltadas às famílias, com foco no fortalecimento do núcleo familiar e na promoção da autonomia. Durante 2025, 87 famílias foram contempladas pelo projeto.
— Este ano desenvolvemos alguns cursos, dentre eles, são cursos pequenos, de algumas horas, fomentando o preparo para o atendimento ao lar, para fazer as suas ações e atividades — afirma Gilnei.
As iniciativas também buscam incentivar a geração de renda, oferecendo conhecimentos práticos que possam ser transformados em oportunidades de sustento.
Além de mudar a rotina dos filhos, Doris também comenta que o projeto fez diferença na sua rotina.
A partir dos cursos de gastronomia oferecidos pela instituição, ela conquistou uma fonte de renda extra, e, hoje, é empreendedora:
— Eu fiz meu primeiro curso de salgados em 2019, comecei a vender e parei. Mas devido a problemas de saúde da minha mãe, precisei parar de trabalhar e resolvi a voltar a fazer salgados. Já aprendi a fazer salgadinhos, doces, panetone, tudo nos cursos fornecidos pelo centro — conta.
Próximos passos
Após cinco anos de atuação, o Centro Social São João Calábria projeta novos avanços. A intenção da coordenação é ampliar ainda mais o alcance do projeto, especialmente no atendimento aos adolescentes, acompanhando-os por mais tempo e preparando-os para a inserção no mercado de trabalho.
— Nesses cinco anos, conseguimos expandir o projeto e queremos ainda mais. A partir do ano que vem, temos a expectativa de que, com a ajuda do governo do Estado, conseguiremos fazer o atendimento de adolescentes até os 17 anos, já pensando no encaminhamento profissional — afirma Rudnei.
A sede do Centro Social São João Calábria está localizada na Rua Peru, nº 201, no bairro América. Interessados em contribuir ou obter mais informações podem entrar em contato pelo telefone (53) 99905-6102.