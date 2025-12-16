Com investimento de R$ 10 milhões, Pelotas terá 50 moradias provisórias para pessoas em situação de rua

Município tem mais de 870 pessoas em situação de rua. Manuela Santos / Prefeitura de Pelotas

Pelotas está entre os municípios gaúchos que receberão recursos do Governo do Estado para ampliar o atendimento a pessoas em situação de rua. A cidade será contemplada com um repasse de R$ 10 milhões por meio do programa RS Social Recomeço, lançado na segunda-feira (15).

A iniciativa prevê um investimento total de R$ 40 milhões, oriundos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), e também beneficiará Porto Alegre, Caxias do Sul e Santa Maria. O objetivo do programa é oferecer alternativas para a superação da situação de rua, com foco na autonomia e reinserção social.

Inspirado no projeto Vilas Reencontro, desenvolvido em São Paulo, o RS Social Recomeço propõe a criação de moradias transitórias por meio da instalação de módulos habitacionais. Em Pelotas, serão 50 moradias provisórias construídas em um terreno ao lado da UPA Areal.

Antes de ingressar na vila cada pessoa passará por um plano de acompanhamento individual. A permanência nas unidades será de até dois anos.

— Esse programa representa a chance real de um recomeço. A vida na rua envolve muitas rupturas, como a perda de vínculos e do sentimento de pertencimento. Por isso, é preciso preparar essas pessoas para que a saída das ruas seja possível e duradoura —afirma a secretária de Assistência Social de Pelotas, Raquel Nebel.

Os equipamentos serão adquiridos pelos municípios via processo de licitação. Além disso, cada cidade contemplada receberá R$ 750 mil, em parcela única, para a compra de bens e equipamentos necessários à execução do projeto.

Números

Com aproximadamente de 890 pessoas em situação de rua, Pelotas é o terceiro município gaúcho com a maior população.