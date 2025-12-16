Geral

No Areal
Notícia

Com investimento de R$ 10 milhões, Pelotas terá 50 moradias provisórias para pessoas em situação de rua

Ao todo, serão R$ 40 milhões distribuídos entre quatro municípios gaúchos

Daniel Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS