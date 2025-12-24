Com apoio da Furg, pescadores movem ações em massa contra a União para obter seguro-defeso

Ao menos três mil pescadores da região não receberam o benefício. André Ávila / Agencia RBS

Pescadores do estuário da Lagoa dos Patos estão mobilizados para receber parcelas do Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal (SDPA), conhecido como seguro-defeso. Mais de três mil trabalhadores não receberam parte ou a totalidade do benefício previsto por lei durante o período de proibição da pesca, adotado para garantir a reprodução das espécies.

O auxílio corresponde a um salário mínimo e é pago em cinco parcelas, entre julho e setembro. Parte dos pescadores não recebeu nenhuma parcela e outros receberam apenas parte do valor.

Diante da situação, o Programa Permanente de Extensão Cidadania, Direitos e Justiça (Cidijus), vinculado à Universidade Federal do Rio Grande (Furg), passou a auxiliar os pescadores a mover ações contra o governo federal para garantir o pagamento dos valores em atraso.

Até o momento, 400 ações já foram ajuizadas, e a expectativa é de que, em janeiro, o número suba para 700. O atendimento contempla pescadores de todo o estuário da Lagoa dos Patos, como as colônias Z-3, em Pelotas, Z-1, em Rio Grande, Z-2, em São José do Norte, e Z-8, em São Lourenço do Sul.

As ações são movidas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O órgão sustenta que não é mais responsável pelos pagamentos, alegando que a gestão do seguro-defeso foi transferida ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) após a Medida Provisória (MP) nº 1.323/2025, que estabeleceu novos critérios para o benefício.

Porém, na primeira sentença favorável a um pescador, publicada no dia 4 de dezembro pela 3ª Vara Federal de Rio Grande, o Judiciário rejeitou esse argumento. Com base no artigo 2º da MP, a decisão reconheceu que o INSS segue responsável por receber, processar e viabilizar os pedidos referentes a períodos até 31 de outubro de 2025.

Segundo o coordenador do Cidijus, José Ricardo Costa, o foco das ações é exclusivamente o recebimento das parcelas atrasadas.

— Só estamos pedindo as parcelas. Eventuais danos morais e patrimoniais ficarão para ações específicas, o que facilita a tramitação — explica.

Para agilizar o atendimento, a equipe utiliza formulários digitais para coleta de dados e ferramentas de inteligência artificial na elaboração das peças judiciais.

— Pela primeira vez estamos usando a plataforma do Google Forms e a IA para fazer ações em massa. Talvez seja uma experiência inédita no Brasil. Agora vamos acompanhar os resultados — afirma Costa.

Atendimentos acontecem diretamente nas colônias

Cidijus atendeu pescadores da Colônia Z-3 presencialmente. José Ricardo Costa / Arquivo Pessoal / Divulgação

Em Pelotas, o Cidijus realizou a primeira etapa de atendimentos presenciais na Colônia Z-3 em 19 de dezembro, com 107 pescadores atendidos. Os participantes do projeto foram levados até a colônia com auxílio de viaturas do 3º Batalhão de Bombeiro Militar (3º BBM), de Rio Grande.

A segunda etapa em Pelotas está prevista para 16 de janeiro, com expectativa de realizar mais de 130 atendimentos. Já em São José do Norte, 72 atendimentos presenciais foram realizados no dia 12 de dezembro.



