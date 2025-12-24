Geral

3,4 mil famílias afetadas
Notícia

Com apoio da Furg, pescadores movem ações em massa contra a União para obter seguro-defeso

Cidijus, programa vinculado à universidade, já ajuizou mais de 400 ações para pescadores que atuam no estuário da Lagoa dos Patos

Gabriel Veríssimo

