Com 150 vagas para Rio Grande, prazo para jovens se inscreverem no programa Partiu Futuro  encerra nesta sexta-feira

Selecionados irão atuar em órgãos públicos, como parte das atividades previstas. Porthus Junior / Agencia RBS

Encerra nesta sexta-feira (5) o prazo para que jovens de 14 a 22 anos se inscrevam no programa Partiu Futuro Reconstrução, iniciativa do governo estadual voltada à inserção de jovens aprendizes no mercado de trabalho.

No município de Rio Grande, serão oferecidas 150 vagas destinadas a estudantes matriculados ou egressos do ensino médio da rede pública, desabrigados ou afetados por situações de calamidade, com idade entre 14 e 22 anos e inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

Segundo a prefeitura, os selecionados irão atuar em órgãos públicos, como parte das atividades previstas pelo programa. O programa prevê carteira de trabalho assinada, com salário de R$ 894,52, além de auxílio alimentação no valor de R$ 550,00)reforço escolar, apoio jurídico, acompanhamento psicológico, uniforme e vale-transporte.

As inscrições devem ser feitas por meio de forma virtual, por meio deste link. Em todo o Estado, o programa prevê a contratação de 2.785 jovens aprendizes em 75 municípios.

Conforme o edital, a seleção será realizada pelo próprio município, de acordo com os dados de inscrição fornecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado do Rio Grande do Sul e consulta ao CadÚnico.

Para convocação, a prefeitura deverá entrar em contato por telefone, no dia 5 de janeiro.



