Com 150 vagas para Rio Grande, prazo para jovens se inscreverem no programa Partiu Futuro  encerra nesta sexta-feira

Oportunidades são para pessoas entre 14 e 22 anos; prioridade é para inscritos no Cadastro Único

Laura Cosme

