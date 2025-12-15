Chuva intensa provoca alagamento em rua de Piratini

Carro ficou praticamente submerso na Rua Crispim Duarte Gomes. Larissa Moraes / Arquivo pessoal

Uma pancada de chuva forte provocou alagamentos em diferentes pontos de Piratini, no sul do Estado, na tarde desta segunda-feira (15). Em menos de 30 minutos, o volume de água foi suficiente para deixar um carro praticamente submerso na Rua Crispim Duarte Gomes, no centro da cidade.

De acordo com dados da estação meteorológica do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), foram registrados 42,8 milímetros de chuva em apenas uma hora, volume considerado elevado para um curto intervalo de tempo.

Segundo a meteorologista Camila Cardoso, a instabilidade foi causada pela passagem de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul.

— É um acumulado muito alto em pouco tempo, o que favorece alagamentos em áreas urbanas — explica.

A tendência, conforme a especialista, é de melhora gradual do tempo nas próximas horas, com o afastamento da frente fria. A chuva deve cessar até o início da madrugada, e a terça-feira (16) será marcada pelo retorno do sol na zona sul do Estado.

As temperaturas devem variar entre 21°C e 23°C, com ventos moderados a fortes de sul, o que pode intensificar a sensação de frio. Ainda de acordo com a meteorologista, o próximo episódio de chuva mais significativo na região está previsto apenas entre os dias 22 e 25 de dezembro.