Chegada do Papai Noel abrirá programação do Ondas de Natal no Cassino em 18 de dezembro

A chegada do Papai Noel no Balneário Cassino está marcada para o dia 18 de dezembro, às 21h30, no palacete Conde Francisco Bianchini, na Avenida Rio Grande.
Com o nome "Ondas de Natal", o evento busca resgatar a cultura rio-grandina e sua relação com as águas durante as atividades festivas. A realização é da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Grande e São José do Norte (CDL), em parceria com a prefeitura.
Neste ano, o Ondas de Natal não contará com desfiles. Contudo, a chegada do Papai Noel deverá ser acompanhada de apresentações de corais da cidade.
— O grande objetivo desse evento é fazer com que a rede hoteleira tenha ocupação nesse período de pré-verão. Além do entretenimento e lazer, é também fazer com que o turista tenha atrativos para procurar o Balneário antes da alta temporada — comenta Edward Moraes, secretário adjunto de Desenvolvimento, Inovação, Turismo e Economia do Mar.
Entre os dias 18 e 21, apresentações culturais natalinas irão ocorrer em um palco instalado no final da Avenida Rio Grande, próximo ao letreiro "Eu amo Cassino". A programação terá shows de companhias de dança e de artistas locais, encerrando cada noite.
— Teremos orquestras, apresentações de danças e bandas marciais. No final de cada noite, às 22h, teremos shows de artistas locais — acrescenta Edward.
Segundo a prefeitura, o investimento para a realização do evento está sendo por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$150 mil.
Confira a programação do Ondas de Natal:
Dia 18 dezembro:
- 16h: Feira de Natal
- 19h30: Abertura do Palacete Francisco Bianchini e acendimento da iluminação cênica
- 20h: Encontro de corais
Coral da Aldeia Pararoke
Coral Sagrada Família
Coral Furg e Banda Cobras
- 21h: Apresentação de todos os corais com Banda Cobras
- 21h30: Chegada do Papai Noel com carreata de carros antigos e bicicletas ao som da Banda Cobras
- 22h: Papai Noel na varanda da Casa de Cultura atendendo as crianças
19 de dezembro
- 16h: Feira de Natal - Palacete Conde Bianchini
- 20h: Casa de Praia do Papai Noel - Palacete Conde Bianchini
- 20h: CNN Sentinela - Palco no final da Av. Rio Grande
20 de dezembro
- 16h: Feira de Natal - Palacete Conde Bianchini
- 20h: Casa de Praia do Papai Noel - Palacete Conde Bianchini
- 20h: Banda Escola Viva e Banda Amigos - Palco no final da Av. Rio Grande
21 de dezembro
- 16h: Feira de Natal - Palacete Conde Bianchini
- 19h: Procissão Sagrada Família - Palacete Conde Bianchini
- 20h: Casa de Praia do Papai Noel - Palacete Conde Bianchini
- 20h: Freedom - Palco no final da Av. Rio Grande.