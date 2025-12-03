Chegada do Papai Noel abrirá programação do Ondas de Natal no Cassino em 18 de dezembro

Chegada do Papai Noel está prevista para ocorrer no Palacete Conde Bianchini. Divulgação / Prefeitura de Rio Grande

A chegada do Papai Noel no Balneário Cassino está marcada para o dia 18 de dezembro, às 21h30, no palacete Conde Francisco Bianchini, na Avenida Rio Grande.

Com o nome "Ondas de Natal", o evento busca resgatar a cultura rio-grandina e sua relação com as águas durante as atividades festivas. A realização é da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Grande e São José do Norte (CDL), em parceria com a prefeitura.

Neste ano, o Ondas de Natal não contará com desfiles. Contudo, a chegada do Papai Noel deverá ser acompanhada de apresentações de corais da cidade.

— O grande objetivo desse evento é fazer com que a rede hoteleira tenha ocupação nesse período de pré-verão. Além do entretenimento e lazer, é também fazer com que o turista tenha atrativos para procurar o Balneário antes da alta temporada — comenta Edward Moraes, secretário adjunto de Desenvolvimento, Inovação, Turismo e Economia do Mar.

Entre os dias 18 e 21, apresentações culturais natalinas irão ocorrer em um palco instalado no final da Avenida Rio Grande, próximo ao letreiro "Eu amo Cassino". A programação terá shows de companhias de dança e de artistas locais, encerrando cada noite.

— Teremos orquestras, apresentações de danças e bandas marciais. No final de cada noite, às 22h, teremos shows de artistas locais — acrescenta Edward.

Segundo a prefeitura, o investimento para a realização do evento está sendo por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$150 mil.

Confira a programação do Ondas de Natal:

Dia 18 dezembro:

16h: Feira de Natal

Feira de Natal 19h30: Abertura do Palacete Francisco Bianchini e acendimento da iluminação cênica

Abertura do Palacete Francisco Bianchini e acendimento da iluminação cênica 20h: Encontro de corais

Coral da Aldeia Pararoke

Coral Sagrada Família

Coral Furg e Banda Cobras

Encontro de corais Coral da Aldeia Pararoke Coral Sagrada Família Coral Furg e Banda Cobras 21h: Apresentação de todos os corais com Banda Cobras

Apresentação de todos os corais com Banda Cobras 21h30: Chegada do Papai Noel com carreata de carros antigos e bicicletas ao som da Banda Cobras

Chegada do Papai Noel com carreata de carros antigos e bicicletas ao som da Banda Cobras 22h: Papai Noel na varanda da Casa de Cultura atendendo as crianças

19 de dezembro

16h: Feira de Natal - Palacete Conde Bianchini

Feira de Natal - Palacete Conde Bianchini 20h: Casa de Praia do Papai Noel - Palacete Conde Bianchini

Casa de Praia do Papai Noel - Palacete Conde Bianchini 20h: CNN Sentinela - Palco no final da Av. Rio Grande

20 de dezembro

16h: Feira de Natal - Palacete Conde Bianchini

Feira de Natal - Palacete Conde Bianchini 20h: Casa de Praia do Papai Noel - Palacete Conde Bianchini

Casa de Praia do Papai Noel - Palacete Conde Bianchini 20h: Banda Escola Viva e Banda Amigos - Palco no final da Av. Rio Grande

21 de dezembro