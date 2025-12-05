CCMar abre 171 vagas gratuitas em cursos para jovens e adultos em vulnerabilidade

Instalações contam com oficinas, laboratórios e áreas específicas que apoiam o aprendizado diário. Joanna Manhago

O Centro de Convívio dos Meninos do Mar (CCMar) está com 171 vagas abertas para 11 cursos profissionalizantes gratuitos voltados a jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social. As inscrições seguem até 12 de dezembro.

O projeto é realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e tem como objetivo ampliar as oportunidades de qualificação, principalmente para adolescentes que buscam ingressar no mercado de trabalho.

As aulas da nova edição estão previstas para começar em março de 2026. Os estudantes recebem vale-transporte, duas refeições diárias, atendimento odontológico gratuito e um auxílio financeiro de R$ 430 ao final do curso.

Cursos disponíveis

As vagas abrangem diversas áreas, com requisitos específicos de idade e escolaridade, como:

Agente de Proteção Ambiental, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Operações Portuárias, Construção Naval, Culinária, Educação Náutica, Movelaria, Técnicas de Agricultura e Meio Ambiente, Assistente de RH, Cabeleireiro Assistente, Informática Fundamental, Manicure e Pedicure, Panificação e Confeitaria e Serviços Administrativos.

Como se inscrever

Os interessados devem comparecer à sede do CCMar com identidade, CPF, atestado escolar, cartão SUS, carteira de vacinação, cartão de transporte escolar, conta bancária no nome do inscrito, comprovante de renda e comprovante de residência.

Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável, que também deve apresentar documento de identificação.

Após o período de inscrições, a equipe de assistência social do projeto realiza visitas domiciliares a todos os candidatos, independentemente da confirmação no curso.

Estrutura e atividades

Todas as atividades ocorrem na sede do CCMar, que conta com movelaria própria, estaleiro para construção de embarcações, biblioteca, salão de beleza e laboratório de ciências. Segundo o coordenador pedagógico, Guy Barcellos, todos os cursos incluem atividades práticas.

— O curso de agricultura certamente terá muito mais práticas do que o de auxiliar administrativo. Mas, além disso, todos têm didáticas transversais do Cruzeiro do Saber, que envolve a navegação e o conhecimento do estuário. Todos os alunos navegarão pela Lagoa dos Patos. Também teremos formação humanística em direitos humanos e saúde pública — explica.

Inserção no mercado

Segundo Barcellos, cerca de 40% dos estudantes que passam pelo CCMar ingressam no mercado de trabalho.

— Nossa equipe faz uma busca ativa com os egressos para verificar empregabilidade e projetos de vida. Além dos que trabalham, muitos seguem para outras formações e hoje estão concluindo cursos técnicos ou ensino superior — afirma.

Serviço — CCMar