Carroceiros que entregaram veículos de tração animal vão receber R$ 3,1 mil cada em Rio Grande

Circulação dos veículos está proibida desde o dia 1º de janeiro deste ano. Joanna Manhago / Arquivo

Os carroceiros de Rio Grande que concluíram a entrega das carroças devem receber cerca de R$ 3.150 cada. A Prefeitura ainda não definiu a data do repasse, mas a previsão é que o pagamento seja feito ainda neste mês.

Segundo o secretário municipal de Relações Institucionais, Cláudio Costa, o valor total destinado à categoria é de R$ 432 mil, repassados pelo Ministério Público após acordo firmado entre as partes. O montante será dividido entre os 143 carroceiros que entregaram os veículos até segunda-feira (1º) e pago em parcela única.

Além da indenização, os profissionais terão direito a cestas básicas por seis meses e acesso a cursos profissionalizantes nas áreas de construção civil, pintura e elétrica.

— Agora não há mais prazo para entrega das carroças. Montamos um edital e entendemos que os carroceiros tiveram tempo suficiente para realizar a entrega. A partir de agora, quem mantiver carroças nas ruas estará sujeito a autuação — afirmou Costa.

Leia Mais Carroceiros protestam após retirada de veículos de tração animal em Rio Grande

Proibição

Desde 1º de janeiro, a circulação de veículos de tração animal é proibida em Rio Grande. Até então, a fiscalização não era efetiva, mas deve ser intensificada a partir de agora.

Dos 209 carroceiros cadastrados na Prefeitura, 143 entregaram os veículos.