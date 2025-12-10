Carroceiros de Rio Grande que entregaram veículos têm até sexta para se inscrever em qualificação gratuita

As inscrições devem ser realizadas em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), do período das 8h às 17h. Joanna Manhago / Arquivo

Carroceiros do município de Rio Grande que já entregaram os seus veículos de tração animal têm até a sexta-feira (12) para se inscrever em um curso na área de jardinagem ministrado pelo Senac. Até o momento, 143 dos 209 carroceiros entregaram os veículos na prefeitura.

A oferta do curso integra as ações previstas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público, que regulamenta a retirada gradual das carroças no município.

Segundo a prefeitura, serão oferecidas 20 vagas exclusivas para esse grupo. As inscrições devem ser feitas até às 12h de sexta-feira (12), em um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) das 8h às 17h. As aulas começam na segunda-feira (15).

Além da qualificação, os condutores cadastrados que devolveram as carroças conforme as normas terão acesso aos outros benefícios garantidos pelo TAC, como cestas básicas por um período de seis meses e pagamento de auxílio financeiro em até 30 dias após a entrega.

Segundo o secretário de Relações Institucionais, Cláudio Costa, este valor será em torno de R$ 3.150 para cada trabalhador.

O valor total destinado à categoria é de R$ 432 mil, repassados pelo Ministério Público após acordo firmado entre as partes. O montante será dividido entre os 143 carroceiros que entregaram as carroças até o dia 1ºde dezembro e será pago em parcela única.

Proibição em vigor