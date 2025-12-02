Carreta do Saber chega a cidades da Zona Sul para ofertar cursos profissionalizantes 

Ler resumo

Equipados com salas de aula, laboratórios, oficinas e recursos audiovisuais, os veículos funcionam como escolas técnicas itinerantes. Mauro Nascimento / Secom/Gov RS

A partir da próxima terça-feira (9), nove cidades da Zona Sul do Estado irão receber a Carreta do Saber, unidade móvel do programa estadual que oferece cursos profissionalizantes gratuitos. Equipados com salas de aula, laboratórios, oficinas e recursos audiovisuais, os veículos funcionam como escolas técnicas itinerantes.

Na região, os municípios contemplados são: São José do Norte, Santa Vitória do Palmar, Herval, Turuçu, Amaral Ferrador, Cristal, Morro Redondo, Pedro Osório e Arroio do Padre.

O circuito pela região inicia na próxima semana e seguirá até dezembro de 2026. Para a escolha das cidades, conforme o governo estadual, foram utilizados critérios como difícil acesso e ausência de escolas de qualificação profissional para definir as localidades atendidas.

Ao todo, serão ofertados 11 capacitações, entre eles energia fotovoltaica, automação industrial, couro e calçado, produção de peças de alta precisão, alimentos, mecânica de máquinas agrícolas, construção civil, mecânica de veículos, mecânica de refrigeração, energias renováveis e soldagem.

As aulas serão ministradas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio Grande do Sul (Senai-RS). O programa tem como prioridade a capacitação de mulheres, destinando 50% das vagas ao público feminino. A iniciativa também é voltada a trabalhadores desempregados, subocupados, informais e jovens em busca do primeiro emprego.

São José do Norte será o primeiro município

A primeira cidade da região a receber a unidade móvel será São José do Norte. A carreta ficará localizada no Complexo Administrativo da Prefeitura, entre os dias 9 e 20 de dezembro, em horário comercial.

As inscrições poderão ser realizadas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), na Rua Marechal Deodoro, nº 276. O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Em relação aos demais municípios da região, as datas obedecerão ao cronograma definido pelo governo estadual.

Os endereços e os prazos de inscrição em cada localidade serão informados pelas prefeituras à medida que se aproximarem as datas de realização.

Cronograma da Carreta do Saber na Zona Sul

De 09/12/25 a 20/12/25:

• São José do Norte

• Pedro Osório

De 17/03/26 a 28/03/26:

• Turuçu

De 07/04/26 a 18/04/26:

• Cristal

• Amaral Ferrador

De 09/06/26 a 20/06/26:

• Herval

De 08/09/26 a 19/09/26:

• Morro Redondo