Caravana da Coca-Cola passará por Pelotas e Rio Grande no fim de semana 

Cinco caminhões temáticos e iluminados realizam roteiro por 93 municípios em sete Estados. Junior Dias / Divulgação

A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola chega ao sul do Estado neste fim de semana, quando Pelotas e Rio Grande recebem a passagem dos caminhões iluminados que cruzam o país desde o fim de novembro. O desfile integra o roteiro nacional da edição 2025, que percorre 93 municípios em sete Estados.

Em Pelotas, a caravana passa neste sábado (6), com saída prevista para 16h30min. A rota completa já foi divulgada e inclui bairros como Centro, Fragata, Areal e Três Vendas. O trajeto detalhado pode ser conferido no site oficial da caravana.

A atração reúne cinco caminhões temáticos: Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração de Natal, todos decorados com projeções, iluminação especial e personagens clássicos do imaginário natalino. O casal de Papai e Mamãe Noel e uma bailarina que se apresenta ao vivo em um dos veículos são destaques do desfile.

No domingo (7 de dezembro), será a vez de Rio Grande receber a caravana, com início às 19h na Val Porto, próximo ao camelódromo, e encerramento na Avenida Major Carlos Pinto. O mapa completo do cortejo também está no site do evento.

A caravana deste ano opera em duas comitivas simultâneas em todo o Brasil. Segundo a Coca-Cola FEMSA Brasil, a edição 2025 foi ampliada e ganhou mais cidades em relação ao ano anterior, mantendo foco também em ações de acessibilidade. A empresa disponibiliza audiodescrição para o público, acessível por link divulgados nos canais oficiais.