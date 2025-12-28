Canguçu tem estradas interditadas e pontes danificadas após chuva

Volume de chuva ultrapassou a marca de 100 milímetros em diversas localidades e deixou danos em estradas. Divulgação / Prefeitura de Canguçu

O feriado de Natal (25) foi marcado por transtornos para moradores do interior de Canguçu, no sul do Estado. O volume de chuva, que ultrapassou a marca de 100 milímetros em diversas localidades, causou bloqueio de estradas e danos estruturais em pontes da região.

Na tarde de sábado (27), o município divulgou um levantamento técnico da Secretaria de Transportes, Estratégias Rurais e Logística que aponta ao menos sete pontos com interrupção total do tráfego. Além das interdições, há locais onde a estrutura das cabeceiras das pontes foi comprometida pelo desaterramento, oferecendo risco aos motoristas.

Na estrada do Açougue Buchweitz a passagem é permitida apenas para veículos leves. Já na Costa do Arroio Grande e na Estrada da Glória, motoristas devem ter cautela devido a problemas nas cabeceiras das pontes locais.

A Secretaria informa que equipes trabalham no monitoramento e na recuperação dos trechos para restabelecer a segurança. A recomendação é de que os usuários evitem as áreas bloqueadas até que o tráfego seja oficialmente liberado.

Pontos de Canguçu com interrupção total