Câmara aprova reajuste de servidores municipais de Rio Grande

Texto estabelece que o aumento não será aplicado a agentes políticos. Daniel Costa / Grupo RBS

A Câmara de Vereadores de Rio Grande aprovou, na tarde desta segunda-feira (15), o projeto de lei que reajusta o salário dos servidores municipais do Executivo em 4,18%. A medida, aprovada com 19 votos, começará a valer a partir do dia 1º de janeiro.

De acordo com o texto, o reajuste previsto como revisão geral anual conforme o artigo 37 da Constituição Federal, abrange servidores ativos, inativos e pensionistas com direito à paridade, incluindo aqueles que estiverem em licença-saúde, gestante ou adotante na data da vigência da lei. Ao todo, 5.210 servidores serão beneficiados.

Além disso, o texto estabelece que o aumento não será aplicado a agentes políticos, como o prefeito, vice-prefeito, secretários, chefes de gabinete e procurador-geral.

Segundo a Secretaria da Fazenda, o impacto financeiro do reajuste será de aproximadamente R$ 25 milhões em 2026, valor que será custeado pelas dotações orçamentárias próprias do município. Para o próximo ano, a prefeitura já está com um déficit orçamentário previsto de R$118,5 milhões.

Veja como cada parlamentar votou:

Enio Fernandez Jr (Eninho) (MDB) — Sim

Filipe Branco (MDB) — Sim

Flávio Maciel (PL) — Sim

Fábio Domingues (Fabinho) (PSD) — Sim

Gaúcho dos Bairros (PP) — Não votou

Giovani Moralles (PRD)— Sim

Glauber Pedroso (PT)— Sim

Juquinha (PSB)— Sim

Júlio Lamim (UNIÃO) — Sim

Lary (PODEMOS) — Sim

Luciano Figueiredo (Luka) (PSDB)— Sim

Nando Ribeiro (PT)— Sim

Nilton Machado (Republicanos)— Sim

Vereador Repolhinho (PSDB) — Sim

Rogério Gomes (Cidadania) — Sim

Rovam Castro (PT) — Não votou

Salomão Moraes (PL) — Sim

Karina Rocha (PT)— Sim

Laurinha (MDB)— Sim

Professora Denise (PT)— Sim

Regininha (PT) — Sim