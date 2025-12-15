Geral

Com 19 votos 
Notícia

Câmara aprova reajuste de servidores municipais de Rio Grande

Projeto abrange servidores ativos, inativos e pensionistas com direito à paridade. Ao todo, 5.210 servidores serão beneficiados

Laura Cosme

