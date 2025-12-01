Geral

Marinha e bombeiros
Notícia

Busca por pescador desaparecido em Rio Grande segue nesta segunda-feira

Leandro Costa de Farias fez o último contato com a família na noite de sábado. A procura é feita com helicópteros, navio e lanchas

Joanna Manhago

