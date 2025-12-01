Busca por pescador desaparecido em Rio Grande segue nesta segunda-feira

Navio da Marinha é utilizado nas buscas por pescador desaparecido em Rio Grande. Marinha do Brasil / Divulgação

As buscas pelo pescador Leandro Costa de Farias, 44 anos, seguem nesta segunda-feira (1º). Ele é considerado desaparecido desde sábado (29), quando a Marinha do Brasil iniciou a procura. O barco dele foi encontrado à deriva próximo aos molhes da Barra.

De acordo com o Comando do 5º Distrito Naval, as buscas estão sendo realizadas pelas equipes da Marinha com o apoio de helicópteros, navio e lanchas. A assessoria de comunicação da instituição afirmou que os trabalhos de domingo (30) foram finalizados sem nenhuma novidade.

Uma embarcação do Corpo de Bombeiros também atua na procura pelo pescador. O trabalho foi retomado pelas equipes durante a manhã desta segunda-feira.

Desaparecimento

O último contato de Farias com um familiar ocorreu por volta das 20h20min do sábado. Ele vestia um moletom listrado azul e branco, calça azul e estava sem colete salva-vidas.