Brigada Militar apreende 1,8 mil metros de rede usados para pesca ilegal de camarão em Rio Grande

Operação aconteceu na orla da Rua Henrique Pancada e do Bosque Silveira. Divulgação / Brigada Militar

A 3ª Companhia Independente de Polícia Ambiental (Cipam) da Brigada Militar apreendeu uma grande quantidade de material que seria utilizado para a pesca ilegal de camarão na Lagoa dos Patos, em Rio Grande. A ação aconteceu na madrugada deste sábado (27), durante patrulhamento aquático.

A operação ocorreu na orla da Rua Henrique Pancada e do Bosque Silveira. Os agentes encontraram 1,8 mil metros de rede, 32 baterias para lâmpadas de LED — utilizadas para atrair o animal — e cerca de 28 quilos de camarão presos às malhas. Os crustáceos foram devolvidos ao habitat natural.

A pesca do camarão está proibida na Lagoa dos Patos até 1º de fevereiro, em razão do período de defeso, previsto na normativa nº 03/2014 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Neste período, a captura, o transporte, o armazenamento e a venda do produto são proibidos.