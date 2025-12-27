Geral

Lagoa dos Patos
Notícia

Brigada Militar apreende 1,8 mil metros de rede usados para pesca ilegal de camarão em Rio Grande

Ação da Polícia Ambiental aconteceu durante período de defeso; 28 quilos do crustáceo foram devolvidos ao habitat natural

Gabriel Veríssimo

