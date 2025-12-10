Geral

Recuou
Notícia

Água começa a baixar após temporal alagar bairros e atingir hospital em Camaquã

Cenário permite retorno de famílias para casas, mas cidade mantém alerta após mais de 240 milímetros de chuva

Stefane Santos

Frederico Feijó

