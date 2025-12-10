Água começa a baixar após temporal alagar bairros e atingir hospital em Camaquã

Após ser atingida por um temporal que provocou alagamentos em diversos bairros, danos ao Hospital Nossa Senhora Aparecida e deixou famílias fora de casa, Camaquã começou a registrar recuo no nível da água na manhã desta quarta-feira (10). O município decretou situação de emergência na terça-feira (9), após o volume de chuva superar 240 milímetros desde a noite de segunda-feira (8).
De acordo com a Defesa Civil, o nível da água na Sanga do Passinho, ponto mais crítico da cidade, apresentou queda ao longo da manhã. As famílias que haviam sido encaminhadas para abrigos começaram a retornar para casa à medida que a situação se estabilizava.
O temporal causou transtornos em diferentes regiões do município, principalmente no bairro Getúlio Vargas, o mais atingido. No local, ruas ficaram alagadas e moradores precisaram deixar suas casas de forma preventiva.
Um dos pontos mais sensíveis foi o Hospital Nossa Senhora Aparecida, que teve áreas internas invadidas pela água. Segundo a prefeitura, o problema não ocorreu por alagamento externo, mas pela pressão da chuva sobre o telhado, o que provocou infiltrações e obrigou a transferência de pacientes dentro da unidade.
— Muitas alas acabaram sendo atingidas, com entrada de água, e tivemos que reorganizar os leitos para garantir a segurança dos pacientes — afirmou o prefeito Abner Dillmann.
Na noite de terça-feira, sete pessoas chegaram a permanecer no abrigo conhecido como Ação Social, mas, com a diminuição do nível da água, a Defesa Civil passou a liberar o retorno gradual às residências.
Moradores da região relatam que o nível da água só começou a baixar após a abertura das comportas do Arroio Duro, procedimento que, segundo eles, teria ocorrido com atraso. A prefeitura informou que a situação será apurada.
Apesar da melhora, a Defesa Civil segue em monitoramento, já que o solo permanece encharcado e há previsão de novas pancadas de chuva, ainda que de menor intensidade. As equipes permanecem nas ruas avaliando danos, especialmente em áreas mais baixas.
Como medida preventiva, as aulas da rede municipal estão suspensas nesta quarta-feira (10), tanto na área urbana quanto no interior. As escolas estaduais devem divulgar orientações próprias. O município segue em regime de plantão para atendimento de novas ocorrências.