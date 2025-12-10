Água começa a baixar após temporal alagar bairros e atingir hospital em Camaquã

Defesa Civil segue em monitoramento por risco de novas pancadas de chuva. Stéfane Costa / RBS TV

Após ser atingida por um temporal que provocou alagamentos em diversos bairros, danos ao Hospital Nossa Senhora Aparecida e deixou famílias fora de casa, Camaquã começou a registrar recuo no nível da água na manhã desta quarta-feira (10). O município decretou situação de emergência na terça-feira (9), após o volume de chuva superar 240 milímetros desde a noite de segunda-feira (8).

De acordo com a Defesa Civil, o nível da água na Sanga do Passinho, ponto mais crítico da cidade, apresentou queda ao longo da manhã. As famílias que haviam sido encaminhadas para abrigos começaram a retornar para casa à medida que a situação se estabilizava.

Leia Mais Camaquã registra alagamentos após 141 milímetros de chuva em 24 horas

O temporal causou transtornos em diferentes regiões do município, principalmente no bairro Getúlio Vargas, o mais atingido. No local, ruas ficaram alagadas e moradores precisaram deixar suas casas de forma preventiva.

Um dos pontos mais sensíveis foi o Hospital Nossa Senhora Aparecida, que teve áreas internas invadidas pela água. Segundo a prefeitura, o problema não ocorreu por alagamento externo, mas pela pressão da chuva sobre o telhado, o que provocou infiltrações e obrigou a transferência de pacientes dentro da unidade.

— Muitas alas acabaram sendo atingidas, com entrada de água, e tivemos que reorganizar os leitos para garantir a segurança dos pacientes — afirmou o prefeito Abner Dillmann.

Leia Mais Camaquã decreta situação de emergência e suspende aulas da rede municipal em razão das chuvas

Na noite de terça-feira, sete pessoas chegaram a permanecer no abrigo conhecido como Ação Social, mas, com a diminuição do nível da água, a Defesa Civil passou a liberar o retorno gradual às residências.

Moradores da região relatam que o nível da água só começou a baixar após a abertura das comportas do Arroio Duro, procedimento que, segundo eles, teria ocorrido com atraso. A prefeitura informou que a situação será apurada.

Apesar da melhora, a Defesa Civil segue em monitoramento, já que o solo permanece encharcado e há previsão de novas pancadas de chuva, ainda que de menor intensidade. As equipes permanecem nas ruas avaliando danos, especialmente em áreas mais baixas.