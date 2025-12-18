Afogamentos são registrados em trecho com lama na Praia do Cassino

Banhistas têm entre 15 e 32 anos. Joanna Manhago / Grupo RBS

A Praia do Cassino registrou seis ocorrências de afogamento durante o período de pré-temporada, que iniciou no dia 1º de dezembro com a presença de guarda-vidas na orla. Todos os atendimentos ocorreram no último sábado, dia 13 de dezembro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os atendimentos do sábado aconteceram entre 16h49min e 18h. Os banhistas tinham idades entre 15 e 32 anos. Nenhuma das ocorrências resultou em óbito.

Ainda conforme a corporação, quatro dos seis afogamentos ocorreram entre as guaritas 13 e 14, trecho da praia que está com lama, o que aumenta os riscos para os banhistas.

A área está fechada para a circulação de veículos e sinalizada com marachas, que são pequenos montes de areia utilizados para separar as regiões com lama das áreas consideradas limpas.

Atualmente, a extensão com presença de lama soma cerca de quatro quilômetros, abrangendo os lados direito e esquerdo da praia, nas imediações da Estátua de Iemanjá e do Arroio.

Mesmo com a presença de lama, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), considerou que toda a extensão de orla da Praia do Cassino está própria para banho, conforme o boletim balneabilidade.

Contudo, por parte das autoridades, a orientação é para que moradores e turistas evitem circular pelo local, já que o solo permanece escorregadio e não há segurança quanto à profundidade da lama.

— Não recomendamos um banho nesse trecho onde houve um expurgo de lama, justamente porque não sabemos a profundidade do barro não só na orla da praia, como também do mar — afirma o secretário do Cassino, Miguel Satt.

Além desses casos ocorridos no dia 13, outro afogamento, de um homem de 59 ano foi atendido anteriormente, no dia 23 de novembro, fora do período considerado como pré-temporada.

Bandeiras de sinalização serão instaladas no próximo sábado

A instalação dessas bandeiras está prevista para este sábado, dia 20 de dezembro. Tadeu Vilani / Agencia RBS

Apesar da atuação dos guarda-vidas, até o momento ainda não estão sendo utilizadas bandeiras de sinalização que indicam as condições do mar. Segundo o Corpo de Bombeiros, a instalação dessas bandeiras está prevista para este sábado, dia 20 de dezembro.

A partir da mesma data, terá início o atendimento completo na Praia do Cassino, com a atuação de 80 guarda-vidas distribuídos em 18 guaritas ao longo da orla.

O efetivo permanecerá no local até o mês de março. O trabalho contará ainda com o apoio de moto aquática, quadriciclo e uma viatura de resgate do tipo ambulância.

Perfil das vítimas

Entre os seis casos registrados durante a pré-temporada, as vítimas foram: um homem de 32 anos, uma adolescente de 15 anos, um homem de 22 anos, uma jovem de 16 anos, outro homem de 22 anos e uma mulher de 23 anos. O afogamento registrado em novembro envolveu um homem de 59 anos.