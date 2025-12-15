Adolescente de 15 anos é encontrado morto após se afogar em arroio de Pelotas

Luiz Miguel da Silva, de 15 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (15) após se afogar em um arroio na localidade de Monte Bonito, no interior de Pelotas.
O jovem estava desaparecido desde as 16h de domingo (14), quando tomava banho no local. O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo às 7h20 da manhã de hoje.
A corporação havia acionado o serviço de mergulho do Corpo de Bombeiros Militar, uma especialidade para esses casos, mas o reforço não foi necessário.
— Acionamos o serviço de mergulho, que iria deslocar hoje às 8h para Pelotas. Contudo, não foi necessário, visto que a própria guarnição conseguiu localizar a vítima no início da manhã — explicou o tenente Fabrício Madruga.
Cerca de quatro quilômetros de onde Luiz se afogou, Wallace Neves da Luz, de 26 anos, também morreu afogado no domingo.
Segundo os Bombeiros, Wallace entrou na água por volta das 14h para resgatar a irmã, que estava se afogando. Ela foi resgatada, mas ele não resistiu à força da correnteza e foi levado pela água.