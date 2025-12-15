Adolescente de 15 anos é encontrado morto após se afogar em arroio de Pelotas

Buscas do Corpo de Bombeiros terminaram na manhã desta segunda-feira. Divulgação / Corpo de Bombeiros de Pelotas

Luiz Miguel da Silva, de 15 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (15) após se afogar em um arroio na localidade de Monte Bonito, no interior de Pelotas.

O jovem estava desaparecido desde as 16h de domingo (14), quando tomava banho no local. O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo às 7h20 da manhã de hoje.

A corporação havia acionado o serviço de mergulho do Corpo de Bombeiros Militar, uma especialidade para esses casos, mas o reforço não foi necessário.

— Acionamos o serviço de mergulho, que iria deslocar hoje às 8h para Pelotas. Contudo, não foi necessário, visto que a própria guarnição conseguiu localizar a vítima no início da manhã — explicou o tenente Fabrício Madruga.

Cerca de quatro quilômetros de onde Luiz se afogou, Wallace Neves da Luz, de 26 anos, também morreu afogado no domingo.

O arroio fica próximo da estrada da Praia do Pilão, na localidade de Monte Bonito, no interior de Pelotas. Divulgação / Corpo de Bombeiros