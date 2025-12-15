Geral

Tragédia
Notícia

Adolescente de 15 anos é encontrado morto após se afogar em arroio de Pelotas

Luiz Miguel da Silva estava desaparecido desde a tarde de domingo e foi localizado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira, em Monte Bonito

Gabriel Veríssimo

