A trajetória que transformou Vinícius Bistrô em referência na gastronomia de Pelotas

Vinícius Miller Kuhn enfrentou desafios até se consolidar como chef de um dos estabelecimentos mais requisitados do município. Frederico Feijó / Grupo RBS

A história do Vinicius Bistrô, hoje um dos restaurantes mais procurados de Pelotas, começou muito antes do chef Vinícius Miller Kuhn abrir as portas da casa na praia do Laranjal. A trajetória, marcada por quedas, mudanças e recomeços, moldou a identidade de um estabelecimento que reúne gastronomia, memória e afeto e que se tornou o lugar da moda na cidade, recebendo celebridades, políticos e empresários.

Nascido em Pelotas e criado entre Turuçu e São Lourenço do Sul, Vinícius passou a infância nas cozinhas das avós, que preparavam conservas, chimias, pratos fartos e receitas que se tornariam referências afetivas. A primeira lembrança gastronômica é simples e simbólica: galinha com arroz e o “pão no bafo” preparado pela família.

As dificuldades começaram na juventude. A loja de som automotivo que ele mantinha quebrou, e Vinícius viveu o que descreve como o momento mais duro da vida: depressão profunda, dívidas, separação e a volta para a casa da mãe com um filho pequeno.

— Foi o fundo do poço do ser humano. Tu sentir que és incapaz — disse, lembrando a fase em que passou dias sem conseguir sair de um quarto.

O recomeço surgiu na cozinha. O desejo de transformar o hobby de cozinhar em profissão nasceu quando Vinícius passou a sonhar em trabalhar como cozinheiro em plataformas de petróleo. O irmão já atuava nesse ambiente, embora em outro setor, o que despertou nele a vontade de seguir esse caminho pela boa remuneração. Determinado a se qualificar, buscou uma bolsa de estudos para o curso de cozinheiro no Senac e convenceu um representante do Lions Clube a lhe dar uma chance, mesmo após ser informado de que a vaga já estava preenchida.

— Expliquei que eu precisava recomeçar. Pedi para ele pensar com carinho. No outro dia, me ligou abrindo a exceção e me dando a bolsa.

Sem dinheiro para o transporte diário entre São Lourenço e Pelotas, encontrou alternativas: organizou caronas em troca da passagem, dormiu algumas noites na rodoviária para economizar e acumulou trabalhos. Foi merendeiro no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Turuçu, cozinheiro em restaurantes, monitor no Senac e fazia plantões de madrugada. Nada o afastava da nova meta.

O primeiro bistrô e a chegada de Berê

Chef iniciou aspiração pela profissão sonhando em trabalhar como cozinheiro em plataformas de petróleo. Frederico Feijó / Grupo RBS

O primeiro restaurante surgiu em São Lourenço do Sul, em 2015, às margens da Lagoa dos Patos. A casa era pequena, com cardápio centrado em frutos do mar, e rapidamente passou a atrair moradores da região e visitantes de Pelotas. A decoração com objetos antigos e memórias da família virou parte da identidade do espaço. Sem recursos para mobiliar o salão, Vinícius conseguiu as primeiras cadeiras trocando a própria bicicleta, em uma negociação feita com uma comerciante local.

As pizzas de domingo lotavam o salão, mas Vinícius tomou uma decisão arriscada e abandonou o formato para apostar no almoço, medida que ampliou o movimento do bistrô.

A consolidação também teve papel fundamental de Berê, sua parceira de vida e trabalho. Eles se conheceram em um restaurante: ela no salão, ele na cozinha. Berê largou o emprego para acompanhar os eventos, assumiu jornadas de madrugada ao lado de Vinícius e, mais tarde, tornou-se sócia da operação. Em Pelotas, permanece no atendimento como garçonete, sempre discreta, ouvindo críticas e elogios de quem chega ao restaurante.

Mudança para Pelotas e o impacto da pandemia

Após conquistar o público de São Lourenço, o casal decidiu dar um passo maior em Pelotas. O prédio escolhido era inusitado: uma antiga casa de festas que, por último, havia funcionado como um prostíbulo. O espaço estava abandonado e exigia reforma completa.

A obra avançava quando, em 2020, veio a pandemia. A inauguração marcada para abril daquele ano virou incerteza. Para sustentar a operação, Vinícius negociou com o proprietário meses de carência no aluguel, o que garantiu fôlego para continuar.

Com as portas fechadas, o bistrô apostou no take away, e o público aderiu. Filas de carros se formavam no pátio para retirar encomendas, garantindo a sobrevivência do negócio até a retomada do atendimento.

Gesto que virou símbolo da casa

A presença de Vinícius no salão é marca registrada. Ele cumprimenta clientes, conversa com mesas e acompanha o ritmo de cada turno.

— Pelo menos um "boa noite" eu tento dar para cada pessoa que vem jantar aqui — relata.

Além do atendimento, o bistrô também se notabiliza por ações solidárias. O chef doa marmitas ao Albergue Noturno com o mesmo padrão dos pratos servidos no salão.

Há alguns meses, um episódio emocionou a equipe. Uma mãe e dois filhos dividiam um prato simples. Os garçons perceberam que era um momento especial e pediram à cozinha atenção diferenciada. O restaurante enviou entradas e reforçou o prato principal. Depois, a filha foi convidada a ir à cozinha preparar sua própria sobremesa. Ela fez um crème brûlée com os cozinheiros.

Na volta à mesa, encontrou a mãe chorando. Era o aniversário de 15 anos da adolescente. O presente da família era jantar no Vinicius Bistrô.

Menu e identidade gastronômica

O cardápio do Vinicius Bistrô se destaca pela valorização dos ingredientes do sul do Estado. Os peixes e frutos do mar, como o linguado pescado em Rio Grande, o polvo e o siri, aparecem em diversas versões, com risotos artesanais aos pratos principais para duas pessoas.

A presença de frutos do mar nasceu de forma natural: o restaurante está próximo à Lagoa dos Patos, o que favorece o acesso diário a produtos frescos. As hortaliças de São Lourenço do Sul e Turuçu, presentes nas saladas e acompanhamentos, reforçam a conexão com a agricultura familiar. O cardápio também inclui sorvete artesanal produzido na sorveteria da família em São Lourenço, e o arroz dos risotos é de marca pelotense.

Entre eles, ganha destaque o Risoto Dona Romilda, preparado com ganso defumado de uma produtora de São Lourenço, em homenagem à própria Romilda. É um prato de sabor marcante e carregado de história afetiva.

Os preços não são baratos, mas seguem uma média compatível com a proposta da casa. As entradas variam entre R$ 27 e R$ 89. As saladas ficam entre R$ 32 e R$ 78. Os pratos individuais e risotos custam entre R$ 80 e R$ 94. Já os pratos principais para duas pessoas variam de R$ 185 a R$ 230. As sobremesas ficam entre R$ 21 e R$ 28.

A relação com Galvão Bueno

Espaço decorado tem itens enviados pelo comunicador, como blazer utilizado em transmissões, bolas antigas, garrafas de vinho e camiseta da Copa de 1994 autografada. Frederico Feijó / Grupo RBS

Entre os frequentadores célebres, o nome mais marcante é o de Galvão Bueno. O narrador frequenta o restaurante e mantém relação próxima com o chef. O carinho inspirou Vinícius a criar a Sala Galvão Bueno, espaço decorado com itens enviados pelo comunicador, como blazer utilizado em transmissões, bolas antigas, garrafas da Bueno Wines e camiseta da Copa de 1994 autografada.

— Tu imagina o Galvão Bueno esperando para entrar no restaurante pela primeira vez com 11 mesas na frente. E ele esperou, sentado no cantinho. Isso me marcou muito — recorda Vinícius.

Presente e futuro

A casa segue com fila na porta, como o chef sonhava desde jovem. Ele não pensa em abrir outra unidade, mas planeja diminuir o ritmo no futuro. O filho, Vicente Kuhn, de 12 anos, já demonstra interesse pela cozinha.

— Eu gosto de cozinhar e, às vezes, ajudo o pai na cozinha. Quero seguir nesse caminho quando for mais velho — projeta.

Desde a inauguração no Laranjal, em 2020, Vinícius só deixou de trabalhar duas noites: uma para levar o filho ao estádio e outra para jantar com Galvão Bueno.