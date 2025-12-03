"A nossa arma é a caneta": Feclip reafirma o empreendedorismo negro em Pelotas

Feira conta com cerca de 65 expositores no Parque Dom Antônio Zattera. Igor Islabão / Grupo RBS

A 2ª Feira Cultural e Literária Preta (Feclip) acontece até esta quarta-feira (3) em Pelotas, no Parque Dom Antônio Zattera. A feira, que funciona das 10h às 19h, se estabelece como um movimento de resgate ancestral e luta por reconhecimento no cenário cultural e econômico.

A idealizadora do evento, Luciana Custódio, enfatiza que a missão da Feira de Mulheres Empreendedoras Negras e Indígenas (Femeni) transcende a simples organização de feiras, utilizando a escrita como seu principal veículo de intervenção social.

— O nosso objetivo com a Feclip se amplia, porque ela traz como instrumento, como nossa grande arma, a literatura. A nossa arma é a caneta. Feclip é a caneta, Feclip é raiz, Feclip é família, Feclip é nós — afirma.

A feira conta com cerca de 65 expositores de várias áreas que conectam empreendedoras negras e indígenas a mulheres não negras. A iniciativa visa uma caminhada de empreender antirracista, onde as não negras atuam para entender os processos raciais.

A realização do evento no Parque Dom Antônio Zattera — local marcado por um passado de enforcamentos e antes conhecido como Praça dos Macacos — é uma afirmação de liberdade.

Um dos pontos altos da programação é a presença de Vera Eunice de Jesus, filha da escritora Carolina Maria de Jesus. Luciana Custódio sublinha que a feira traz a presença dessa mulher que é uma "zeladora, uma guardiã da memória da sua mãe", cujo legado serve de incentivo.

— Não só para as mulheres empreender, escrever e contar essa história, mas uma mulher de resistência, que mesmo quando esteve aqui em Pelotas e que não teve o seu devido tamanho, deixou uma carta onde essa filha deveria zelar pela memória e zelar também por essa potencialidade, que é a caneta — afirma.