"A falta de representatividade me fez criar uma proposta de mudança": projeto da UFPel voltado para designers pretos recebe prêmio nacional

O Creative Black Lab, projeto desenvolvido dentro do curso de Design da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), foi premiado no 15º Prêmio Brasileiro de Design, um dos mais importantes do setor. A iniciativa tem o objetivo de ampliar a representatividade de designers pretos no mercado de trabalho brasileiro.

Criado pelo designer Wendel Farias, o Creative Black Lab ainda está em desenvolvimento e não possui previsão para ser implementado. A ideia é que plataforma funcione como um espaço para mentoria e networking voltada exclusivamente para profissionais pretos do design. A ideia é conectar mentores — designers experientes — e mentorados em início ou transição de carreira.

Segundo Farias, a plataforma nasce como resposta direta à baixa representatividade de profissionais pretos em cargos especializados e de liderança no setor do design.

— A ideia surgiu a partir da minha visão e experiência sendo um dos únicos profissionais pretos nos lugares que eu passava, tanto faculdade quanto no trabalho. A falta de representatividade de pessoas pretas me fez refletir e usar o design para criar uma proposta de mudança desse cenário — explica.

A premiação aconteceu no dia 15 de dezembro, na cidade de São Paulo. O projeto foi premiado como Design de Impacto Social na categoria Bronze.

— É uma sensação única e indescritível. É bom ter meu trabalho reconhecido no hábito nacional, o que força não apenas a competência técnica, mas também a importância do debate que o trabalho propõe — afirma Farias.

Como vai funcionar

Entre suas principais funcionalidades do Creative Black Lab estão a busca e o agendamento de mentorias, perfis personalizados para mentores e mentorados, troca de mensagens e acompanhamento de metas.

Ao acessar a plataforma, o usuário poderá realizar um cadastro como mentor ou mentorado. Cada perfil possuirá campos específicos, como áreas de atuação, nível de experiência, formação e objetivos.

A plataforma vai oferecer um sistema de busca e filtragem, permitindo que os mentorados encontrem mentores de acordo com critérios como especialidade em design, experiência profissional e temas de interesse.

Após a conexão, o mentorado poderá solicitar sessões de mentoria, escolhendo datas, horários e definindo previamente os temas que deseja abordar.

Para Wendel Farias, um dos principais desafios na concepção do projeto foi validar a ideia com outros profissionais e traduzir isso em uma solução que fizesse sentido para quem fosse usar a plataforma.

— Foi necessário usar diversas ferramentas, metodologias e técnicas aprendidas na faculdade e no mercado de trabalho pra transformar os problemas em uma solução inovadora.





