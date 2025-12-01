A 10 dias do prazo, só 25 presentes das 340 cartinhas de Natal adotadas em Pelotas foram entregues

Bonecas, bolas de futebol, carrinhos e bichinhos de pelúcia são os mais pedidos pelas crianças. Divulgação / Correios

Pelotas é o único município da Zona Sul do Estado a participar da campanha Papai Noel dos Correios neste ano. Com o prazo final de entrega marcado para 10 de dezembro, a Agência Central dos Correios recebeu apenas 25 presentes das cerca de 340 cartinhas de crianças já adotadas por padrinhos e madrinhas. A baixa adesão na entrega faz com que mais de 300 presentes sigam pendentes para o Natal.

A campanha visa atender pedidos de crianças em situação de vulnerabilidade social, alunos de escolas e instituições selecionadas pelas secretarias de educação municipal e estadual.

Em Pelotas, foram disponibilizadas cerca de 400 cartinhas para adoção. Toda a entrega dos presentes deve ser feita na Agência Central dos Correios em Pelotas, na Rua Tiradentes, 2.515, no Centro. O atendimento para a entrega ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30, e aos sábados, das 9h ao meio-dia.

Entre os presentes mais solicitados nas cartas estão bolas de futebol, bonecas, carrinhos de controle remoto, bichinhos de pelúcia, material escolar, roupas e bicicletas.