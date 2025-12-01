Geral

Papai Noel dos Correios
Notícia

A 10 dias do prazo, só 25 presentes das 340 cartinhas de Natal adotadas em Pelotas foram entregues

Presentes podem ser levados à agência central dos Correios até 10 de dezembro

Igor Islabão

