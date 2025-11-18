Vítimas de golpe enfrentam dificuldades para recuperar dinheiro desviado em agência de Rio Grande

Quase R$ 1 milhão foi desviado por funcionária de banco. José Cruz / Agência Brasil / Divulgação

As vítimas do golpe que desviou quase R$ 1 milhão de contas bancárias em Rio Grande enfrentam dificuldades de recuperar o dinheiro. A agência Santander afirma que está cooperando com a investigação da Polícia Civil, mas não menciona apoio às pessoas lesadas.

Após tomarem conhecimento dos desvios irregulares — divulgados durante a Operação Confidentia em outubro deste ano — as vítimas ainda não receberam o valor de volta do banco. A partir de então, ingressaram com processos contra a instituição financeira solicitando o ressarcimento.

De acordo com o advogado de duas das dez vítimas com inquéritos em apuração, Jeber Cordeiro da Silva, o banco alega que “existe regularidade nos contratos fraudados”.

A reportagem de GZH Zona Sul teve acesso aos documentos dos processos. Ao ser cobrado para devolver o valor, o Santander alega que o crédito foi contratado normalmente e que o documento está devidamente assinado e acompanhado de documentos de identificação. Em uma das manifestações processuais, o banco afirma:

“Primeiramente, convém salientar que não merecem prosperar as alegações autorais, uma vez que houve a contratação do crédito, tendo em vista que o contrato se encontra devidamente assinado, bem como estão anexos a este a carteira de identificação da parte autora e atestado de residência. Além disso, as assinaturas e documentos presentes no contrato não divergem de forma alguma dos presentes na exordial inicial. Sendo assim, não há que se falar em desconhecimento quanto ao empréstimo devidamente e regularmente contratado junto à Instituição Financeira Ré.”

A vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção de Rio Grande, Elisa Alquati, afirma que a responsabilidade de ressarcir às vítimas em casos de fraude dentro de uma instituição financeira é do banco, e que a “responsabilidade civil independe da criminal”. Ou seja, não é necessário esperar uma condenação pelo crime para arcar com as responsabilidades cíveis.

— Quando a fraude é cometida por um funcionário, a responsabilidade da instituição financeira aumenta. Nesse caso, a gente não está mais falando de um caso interno comum, mas sim de um ato ilícito praticado por uma pessoa no exercício das suas funções, atraindo aí a responsabilidade direta, solidária e integral da instituição financeira. Além de que é uma falha de segurança no sistema do banco.

A advogada Luciane Vasconcelos representa duas outras vítimas — ambas com mais de 70 anos — e afirma que os casos com suas clientes começaram em 2024, mas que elas só perceberam os desvios em abril e julho deste ano.

— A gerente de conta era muito atenciosa. Oferecia biscoitos e conversava com elas enquanto realizava as fraudes. Elas foram persuadidas e não desconfiaram de uma pessoa que estava tratando elas muito bem — disse a advogada.

Os prejuízos das quatro vítimas representadas pelos advogados que conversaram com a reportagem variam. Em um dos casos foi realizado um empréstimo de R$ 100 mil reais, mas somente algumas parcelas foram descontadas, gerando um dano de R$ 20 mil reais à vítima.

— Os valores variam porque eram muitas transações. Em alguns casos eram pagamentos via Pix, outros eram empréstimos com parcelas que foram empurradas para outros meses, mas a média é de R$ 20 mil a R$ 50 mil por cliente — explicou Jeber.

As parcelas dos empréstimos foram suspensas por decisão judicial enquanto corre o processo na vara cível.

A suspeita dos desvios foi demitida da instituição em março deste ano, mas os clientes de Luciane e Jeber só obtiveram uma resposta e conversaram com o banco sobre o caso quando procuraram a agência, meses depois. Nos quatro processos o Santander alega que não houve fraude.

Além destes quatro casos, na vara cível há ao menos mais um em andamento. Já no âmbito criminal, são 10 inquéritos, sendo que quatro foram finalizados e outros seis estão em fase de investigação.

Em nota, o Santander afirma que está cooperando com a investigação da Polícia Civil e que possui sistemas de inteligência eficazes para a prevenção de fraudes.

Quais as obrigações de um banco em casos de suspeita de fraude?

A secretária-geral da OAB Subseção de Rio Grande, Ana Claudia Miranda, explicou quais são as obrigações de um banco em casos de fraude ou suspeita de desvios irregulares. De acordo com a advogada, a agência, ao perceber transações suspeitas, deve bloquear preventivamente as contas em questão e suspender as transações.

— Uma vez identificado que existe uma possibilidade de fraude, o banco também deve imediatamente notificar o cliente e verificar se aquela transação foi realizada pelo correntista ou não e se ele reconhece ou não aquela transação.

Ela cita ainda que é de responsabilidade da instituição realizar a abertura de uma investigação interna sobre o caso e notificar as autoridades competentes.

Entenda o caso

Uma mulher e o seu filho foram presos no final de outubro suspeitos de desviarem dinheiro da conta bancária de idosos da agência Santander em Rio Grande. A investigação começou em fevereiro deste ano, quando apareceram as primeiras denúncias sobre o caso. O prejuízo estimado é de R$ 1 milhão de reais. O valor soma tanto os danos às vítimas quanto ao banco.

A suspeita utilizava seu acesso privilegiado ao sistema bancário para realizar operações fraudulentas nas contas de clientes idosos, incluindo emissão de cartões, contratação de empréstimos consignados e transferências via Pix.

Ela e o filho também abriram empresas de fachada para lavar o dinheiro e transformar os pagamentos em crédito em verbas imediatas para eles.

De acordo com a polícia, os idosos tinham dificuldades operacionais e dependiam da suspeita para realizar movimentações bancárias, o que facilitou a ação criminosa.

No dia 28 de outubro foram cumpridos mandados de busca e apreensão e efetuada a prisão dos suspeitos. Ao todo, são 10 inquéritos, sendo que quatro já foram finalizados e seis estão em processo de investigação.

De acordo com o delegado Maiquel Fonseca, responsável pelo caso, seguem sendo realizadas diligências para apurar os danos causados. Desde a divulgação da operação, nenhuma outra denúncia foi feita na Polícia Civil.

A suspeita do caso, que quando foi presa estava trabalhando na Corsan, segue reclusa na Penitenciária Estadual de Rio Grande (Perg). Já o filho foi solto no dia seguinte à prisão e responde em liberdade mediante uso de tornozeleira eletrônica.

A Corsan não confirmou se ela foi desligada da instituição.

