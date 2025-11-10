Usuários da travessia entre Rio Grande e São José do Norte aguardam implementação de pagamento por Pix prevista para outubro

Atualmente, Transnorte aceita apenas pagamento em dinheiro. Joanna Manhago / Agencia RBS

Usuários da travessia de passageiros entre Rio Grande e São José do Norte seguem reclamando da falta de opções para pagamento da tarifa. Mesmo após um mês do prazo determinado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), a Transnorte — empresa responsável pelo serviço — ainda não disponibilizou o pagamento via Pix ou cartão nas catracas de acesso.

A determinação fazia parte do reajuste da tarifa, autorizado no dia 10 de setembro, e previa a implantação dos sistemas de pagamento por Pix, débito e crédito nas catracas um mês depois, no dia 10 de outubro. Atualmente, os passageiros só conseguem pagar em dinheiro ou, de forma alternativa, realizar o pagamento via Pix por meio de um número de WhatsApp da empresa de forma antecipada.

— É bem difícil porque agora eu não tenho dinheiro pra passar, eu só tenho no Pix e eles não aceitam. É bem complicado. Hoje em dia não era para ser assim — disse Geci da Silva Silveira, agricultora que utiliza o serviço diariamente.

De acordo com a Transnorte, o novo sistema está em fase final de testes operacionais. A empresa afirma que o processo exige “cuidados adicionais”, o que acabou atrasando a implementação, e que foi solicitada a ampliação do prazo para o dia 24 de novembro.