Turma de escola em Pelotas está sem aulas há um mês por falta de professor

Pais e responsáveis buscam resposta da Coordenadoria Regional de Educação.

Alunos do terceiro ano da Escola Estadual de Ensino Médio Adolfo Fetter, em Pelotas, estão há um mês sem aulas regulares por falta de professor. A docente responsável pela turma entrou em licença maternidade e, desde então, um substituto ainda não foi designado pela rede estadual.

Segundo Jociele Valadão, madrinha de uma das alunas afetadas, a situação tem deixado as crianças desmotivadas.

— Ela queria estar na escola, já disse para mim que não é a mesma coisa e que não aprende nada em casa. Ela não tem o que fazer, não tem professora para dar aula.

Segundo o diretor da escola, Maximiano Duarte, o processo de substituição segue trâmites burocráticos. Ele afirma que, apesar de já haver nomes convocados, até o momento não há definição sobre quem assumirá a turma.

— Tem que verificar a lista de chamada e ir perguntando aos professores se aceitam o horário. Isso complica muito o processo de escolha.

Enquanto aguardam a chegada de um novo docente, a direção tem tentado minimizar o impacto oferecendo aulas de Educação Física duas vezes por semana. Para Raquel dos Santos, mãe de uma das alunas da turma, a solução é insuficiente.

— A escola deu como opção aulas de Educação Física às segundas e sextas. Mas a maioria dos pais não está trazendo os filhos. Eu também não trago, porque acho isso um absurdo. Minha filha não tem aula teórica, só de Educação Física, então não faz sentido.