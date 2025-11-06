Três bairros de Pelotas podem ter desabastecimento de água nesta quinta e sexta-feira

O Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) realiza nesta quinta (6) e sexta-feira (7) um serviço de manutenção na Estação de Tratamento de Água (ETA) São Gonçalo.
Durante o período, o Centro e os bairros Areal e Laranjal podem registrar baixa pressão ou falta de água, especialmente nos horários de maior consumo.
Os trabalhos começaram durante a manhã desta quinta. Segundo a Prefeitura, a intervenção é necessária para melhorar o sistema de distribuição. A expectativa é de que os níveis dos tanques sejam recuperados gradualmente e o abastecimento esteja normalizado até sábado (8).