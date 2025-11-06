Três bairros de Pelotas podem ter desabastecimento de água nesta quinta e sexta-feira

Manutenção será executada na Estação de Tratamento São Gonçalo. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

O Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) realiza nesta quinta (6) e sexta-feira (7) um serviço de manutenção na Estação de Tratamento de Água (ETA) São Gonçalo.

Durante o período, o Centro e os bairros Areal e Laranjal podem registrar baixa pressão ou falta de água, especialmente nos horários de maior consumo.

