Transpetro confirma construção de mais cinco navios gaseiros no Estaleiro Rio Grande

Ecovix fez uma proposta de US$ 270 milhões dos navios. Cristiano Valente / Divulgação

O Estaleiro Rio Grande — administrado pela Ecovix — será o responsável pela construção de cinco navios gaseiros da Transpetro. O órgão confirmou que a empresa foi a vencedora do lote B do edital que prevê a construção de oito embarcações deste tipo.

O anúncio tinha sido adiantado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia que oficializou a liberação de um novo pacote de investimentos para o Estado em Brasília.

Em nota, a Transpetro afirma que o estaleiro ofereceu a proposta de menor preço para o módulo com mais construções. O lote contempla cinco navios, três com capacidade de 7 mil metros cúbicos e duas de 14 mil metros cúbicos, voltadas ao transporte de GLP e derivados, o valor proposto pela Ecovix foi de US$ 270.036.389,22.

De acordo com o edital, a construção do primeiro navio deverá ser iniciada após a assinatura do contrato, com prazo de entrega em até dois anos e meio. As embarcações seguintes serão entregues em intervalos de seis meses.

A Transpetro afirmou que ainda não sabe a data de oficialização do contrato.

Lote A

A Ecovix também participou do edital para a construção dos outros três navios. Porém, o edital impedia que a mesma empresa fosse vencedora dos dois processos.

No lote A, a proposta da Ecovix previa a construção de navios semirrefrigerados com capacidade de 10 mil metros cúbicos. A empresa ofertou US$ 414.687.004,66.

Nota da Transpetro

A Transpetro informa que o Estaleiro Rio Grande irá construir um dos módulos da licitação pública destinada à aquisição de um total de oito navios gaseiros, com capacidades de 7 mil, 10 mil e 14 mil metros cúbicos. O Estaleiro Rio Grande apresentou o menor preço para o lote B, que contempla cinco navios gaseiros.

A licitação integra o Programa de Renovação e Ampliação da Frota do Sistema Petrobras, lançado pela Transpetro em julho de 2024 e que já contratou quatro navios da classe handy. A abertura das propostas comerciais ocorreu no final de setembro.